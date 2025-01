Juventus, il mercato non decolla: infortunio e tre mesi di stop

Infortunio e tre mesi di stop, piove sul bagnato in casa Juventus. Il calciomercato tarda a decollare per Thiago Motta. Avvisata anche la Roma.

Il calciomercato di gennaio è pronto a scaldare i motori, e diverse squadre di Serie A si preparano a operazioni importanti per rinforzare le rose e cambiare il corso della stagione. Tra le protagoniste di questo periodo c’è sicuramente la Roma, impegnata su più fronti.

I giallorossi continuano a lavorare sulla pista Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è un vecchio pallino del club capitolino, che sta cercando di superare la concorrenza per riportarlo nella capitale. Tuttavia, per finanziare l’operazione, la Roma potrebbe sacrificare uno dei suoi gioielli: Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini sono tra i giocatori più chiacchierati in uscita. Entrambi sono seguiti da club italiani ed esteri, e le loro cessioni potrebbero sbloccare il budget necessario per chiudere l’affare Frattesi.

Se la Roma è concentrata sulle trattative, la Juventus di Thiago Motta vive un periodo difficile in campo. Dopo il derby pareggiato con il Torino, i bianconeri sembrano intrappolati in una sindrome da pareggio che ne frena le ambizioni. Motta, subentrato a stagione in corso, non è ancora riuscito a trovare il giusto equilibrio tattico, e le ultime prestazioni lasciano molti dubbi.

Infortunio e nuovo blocco sul mercato: Fullkrug impatta anche sulle scelte di Juventus e Roma

Per superare questa fase critica, la Juventus potrebbe intervenire sul mercato, con l’obiettivo di trovare giocatori in grado di portare freschezza e qualità a un gruppo che fatica a imporsi. I tifosi sperano in rinforzi significativi, ma le difficoltà economiche del club potrebbero limitare le operazioni.

La situazione in casa Juventus, ora come ora, potrebbe ben presto fare i conti anche con quanto vissuto dal West Gam. Il club inglese, guidato dal neo-tecnico Graham Potter, deve fare i conti con un’emergenza in attacco. Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco arrivato in estate dal Borussia Dortmund per 27,5 milioni di sterline, sarà costretto a uno stop di tre mesi a causa di un grave infortunio al bicipite femorale.

Füllkrug aveva già saltato gran parte della prima metà della stagione per un problema al tendine d’Achille e ha disputato solo 11 partite in tutte le competizioni, segnando pochissimo. La sua assenza si aggiunge a quelle di Michail Antonio, out per il resto della stagione, e di Jarrod Bowen, che tornerà solo il mese prossimo. Questo lascia Potter in grave difficoltà, costringendolo a cercare rinforzi sul mercato. Una situazione non banale e che impatta con preponderanza anche in casa Juventus, dove da tempo si è alla ricerca di un degno vice Vlahovic.

Come capitato anche alla Roma per garantire una valida alternativa a Dovbyk, il nome di Fullkrug era uno di quelli che pareva poter essere maggiormente spendibile in quel di Torino.