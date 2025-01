L’Arabia spaventa la Juventus: affare da 70 milioni

Dopo il pari di ieri contro il Torino, per la Juventus sono arrivate delle notizie di calciomercato direttamente dall’Arabia Saudita.

La Juventus di Thiago Motta non riesce ad uscire da una crisi di risultati che sta diventando sempre più preoccupante. Dopo aver perso la semifinale della Final Four della Supercoppa italiana contro il Milan, infatti, i bianconero non sono riusciti neanche a vincere il derby di Torino.

Il team juventino, infatti, ha fatto solo 1-1 nel match di ieri giocato contro la squadra granata guidata da Paolo Vanoli. La ‘Vecchia Signora’ è anche andata in vantaggio con Yildiz, ma poi il Torino ha pareggiato con Vlasic. La Juve, dunque, non è riuscita ad avvicinarsi alla zona Champions, visto che ha sempre tre punti di distacco dalla Lazio quarta.

Archiviato il derby contro il Torino, la Juventus di Thiago Motta ha di fronte a sé il difficilissimo recupero contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa del match contro la ‘Dea’, in casa juventina bisogna registrare un aggiornamento di calciomercato davvero interessante.

Juve, l’Al-Hilal su Araujo del Barcellona: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘elnacional.cat’, infatti, l’Al-Hilal fa sul serio per Ronald Araujo. Basti pensare che il club saudito sarebbe disposto ad offrire la bellezza di 70 milioni di euro per il calciatore uruguaiano. Arsenal e Juventus, invece, ritengono esagerata questa cifra, visto che non arrivano ad offrire 50 milioni.

Il Barcellona, visti i suoi problemi economici, gradirebbe da un lato vendere Araujo all’Al-Hilal, ma dall’altro si priverebbe di un difensore centrale nel corso della stagione.

Araujo, dal canto suo, non vorrebbe andare a giocare in Arabia Saudita. La sua intenzione, infatti, è quella di restare a giocare in uno dei maggiori campionati europei.