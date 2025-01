Zirkzee scaricato da Amorim: colpo di scena Vlahovic

Zirkzee scaricato da Amorim. Le notizie in arrivo da Manchester potrebbero portare importanti novità in casa Juventus. L’olandese nuovamente con Thiago Motta?

La stagione della Juventus sta procedendo con un preoccupante ‘andamento lento’. La testa della classifica è già lontana ed anche la corsa alle prime quattro posizioni, che assicurano la partecipazione alla prossima Champions League, presenta un’agguerrita concorrenza.

Cristiano Giuntoli è probabilmente il protagonista più atteso della sessione di mercato invernale apertasi lo scorso 2 gennaio. La Juventus deve ‘fare’, e non poco. Due difensori ed un attaccante rappresentano il minimo indispensabile per ridare vigore, forza e capacità realizzativa ad una formazione che si è via via perduta per strada. Gli infortuni a catena, di cui però qualcuno dovrà pur rispondere, non possono rappresentare l’unica causa di un rendimento insufficiente. La prima settimana di trattative è già andata ma dall’Inghilterra arrivano novità che potrebbero risultare decisive per l’acquisizione del nuovo attaccante.

Zirkzee scaricato da Amorim. Vlahovic al Manchester United

Dall’inizio di stagione l’intero peso del fronte offensivo della Juventus è gravato sulle spalle di Dusan Vlahovic. Di Arek Milik, e del suo infortunio, si sono perse le tracce.

Un altro attaccante per Thiago Motta ed un assist sembra provenire da oltre Manica. Lo racconta, con dovizia di particolari, teamtalk.com. A Manchester, sponda United, stanno valutando la posizione di Joshua Zirkzee. Il nazionale olandese è sbarcato in Inghilterra la scorsa estate proveniente dal Bologna. Per il suo acquisto i Red Devils, allora guidati da Erik ten Hag, hanno investito una somma pari a 36,5 milioni sterline. Ora, pero. in casa United iniziano a sorgere dubbi concreti riguardo il 23enne attaccante.

David Ornstein ha lanciato un pesante dubbio sul futuro a Manchester del nazionale olandese: “Penso che ci sia stata incertezza sul suo futuro immediato perché il suo trasferimento finora da Bologna non è andato come previsto. C’è la sensazione all’interno dello United in questo momento che forse è stato un errore“. Non è un segreto che la Juventus vorrebbe portarlo a Torino per la gioia di Thiago Motta. Tra le ipotesi di accordo tra i due club si vocifera insistentemente di uno scambio.

Dusan Vlahovic al Manchester United con Joshua Zirkzee che imboccherebbe il percorso inverso, verso Torino. Possibile o probabile? A breve, necessariamente, la risposta definitiva.