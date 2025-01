Accordo e scambio con la Roma: se ne va dopo sei mesi

Calciomercato Roma, accordo e scambio per il rinforzo da regalare a Ranieri: se ne va dopo sei mesi.

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con diversi nomi caldi al centro delle trattative. Nelle ultime ore, si parla con insistenza di Davide Frattesi, che potrebbe clamorosamente fare ritorno nella Capitale. La Roma sta monitorando la situazione del centrocampista, con l’idea di un possibile scambio o un’operazione mirata.

Tuttavia, per finanziare un colpo del genere, non si escludono sacrifici illustri: Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sono stati accostati a diverse squadre, con l’idea che uno dei due possa essere ceduto per garantire nuove risorse al mercato. Intanto, il pareggio per 2-2 contro il Bologna ha evidenziato alcune lacune della squadra di Ranieri, in particolare sulla fascia destra. La necessità di rinforzare il reparto è evidente, e proprio qui arriva una notizia che potrebbe scaldare i cuori dei tifosi giallorossi.

Calciomercato Roma, idea scambio per Rensch dell’Ajax: rispunta Dahl

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Roma ha raggiunto un accordo di massima con l’Ajax per il terzino Devyne Rensch. Il giovane olandese è considerato un talento di prospettiva e rappresenterebbe un rinforzo fondamentale. Tuttavia, l’operazione potrebbe includere un altro giovane interessante, Samuel Dahl, come riportato in questi minuti da Fabrizio Romano.

Il ben noto giornalista di calciomercato ha aggiunto preziose novità sulla trattative, riferendo proprio di questa opportunità di coinvolgimento del giovane laterale danese. L’Ajax aveva già mostrato interesse per Dahl la scorsa estate e ora vorrebbe inserirlo nella trattativa sotto forma di prestito con obbligo di riscatto. La Roma, invece, preferirebbe concederlo in prestito semplice, senza obblighi futuri. Le discussioni tra i club proseguono: Rensch potrebbe portare freschezza e qualità sulla fascia, andando a colmare una delle principali carenze della rosa romanista.

La Roma sembra determinata a muoversi con decisione in questa sessione di mercato, alternando interventi mirati a possibili uscite dolorose ma necessarie. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i giallorossi riusciranno a consegnare a Ranieri una squadra ancora più competitiva.

Ad aggiungere informazioni è stato Gianluca Di Marzio: la Roma starebbe lavorando su un prestito con un’offerta da 5-6 milioni di euro. L’Ajax avrebbe chiesto una cifra di circa 10 milioni di euro, con la possibilità di chiudere a 7-8. Il giocatore potrebbe firmare a zero la prossima estate, ma la Roma parrebbe intenzionata ad assicurare prontamente il nuovo rinforzo a Claudio Ranieri.