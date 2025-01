Botto Juventus. Il deludente girone di andata impone un’immediata reazione che può venire dal mercato invernale. Il primo nome è già pronto.

33 punti al giro di boa del campionato rappresentano una profonda delusione per la Juventus. Non inganni lo ‘0’ alla casella sconfitte poiché sono i 12 pareggi su 19 gare. Tutte, o quasi, vittorie mancate. E la vetta è già lontana.

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta sono i primi a non essere soddisfatti ed i primi a voler vedere una Juventus ‘diversa’. Una formazione bianconera che potrebbe mutare non poco in questa sessione invernale di mercato. Obiettivi diversi che vanno a toccare soprattutto i reparti di difesa ed attacco. Il sempre più probabile addio di Danilo e la necessità di trovare almeno un difensore centrale in grado di non far rimpiangere troppo Gleison Bremer si uniscono all’urgenza di affiancare un altro attaccante di ‘peso’, in tutti i sensi’, all’isolato ed incostante Dusan Vlahovic. Un compito non propriamente semplice anche perché il tempo a disposizione, così come le risorse economiche, non sono esattamente come quelle estive.

Botto Juventus. Arriva Alberto Costa, intreccio Araujo-Badé

I nomi caldi in casa Juventus sono sempre gli stessi. Il che testimonia almeno come le idee dalla parti della Continassa siano chiare. Ma questo non vuol significare che siano obiettivi già raggiunti.

Ronald Araujo per la difesa e Kolo Muani per l’attacco. Sono loro i due profili per i quali Cristiano Giuntoli sta ‘intrattenendo’ rapporti continui rispettivamente con il Barcellona ed il Paris Saint Germain. Ma non finiscono qui i desiderata del direttore tecnico bianconero. Danilo può partire e pertanto la Juventus è anche alla ricerca di un esterno basso per la corsia di destra. Il nome ce lo fornisce calciomercato.it: Alberto Costa, classe 2003, del Vitoria Guimarães.

La Juventus procede a fari spenti, ma fermamente decisa a portare alla Continassa il giovane esterno. Giuntoli intende anticipare una numerosa concorrenza che parte dal Brighton per giungere fino alla rivale più temibile, lo Sporting CP. In Italia anche la Roma ed il Milan sono state accostate ad Alberto Costa. La Juventus è pronta a mettere sul piatto un’offerta di circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La società bianconera è intenzionata a cambiare volto in questo mercato di ‘riparazione’. Ma gli intrecci tra Juve e Roma non sono finiti qui. Secondo quanto riferito da Maximo del la Cruz Ramirez Ramirez, un nome monitorato dal Barcellona in caso di partenza di Araujo (valutato oltre 50 milioni dai blaugrana) sarebbe proprio quel Badé che solo la scorsa sessione estiva di calciomercato è stato piuttosto vicino a vestire la maglia della Roma.