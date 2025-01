L’infortunio spariglia le carte: last minute Vlahovic

Quanto successo nell’ultima gara ufficiale rischia di ribaltare le carte in tavola spalanco le porte a scenari sorprendenti. Ecco cosa sta succedendo

Pur mostrando timidi segnali di risveglio soprattutto nella prima frazione di gioco, la Juventus non è riuscito a far suo un derby che avrebbe potuto rilanciare gli uomini di Thiago Motta. Le solite sbavature caratteriali hanno sostanzialmente neutralizzato il sigillo iniziale di Yildiz, in grado di sbloccare l’incontro con una giocata delle sue. La sterilità offensiva, acuita dall’assenza di Dusan Vlahovic, ha fatto il resto.

Proprio il riferimento all’attaccante serbo permette di allargare il punto di osservazione, inglobandovi le tante indiscrezioni che in questi giorni stanno ruotando attorno al futuro del numero 9 della Juventus. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, l’ex centravanti della Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Spesso sostituito da Thiago Motta, Vlahovic non è considerato incedibile dalla Juve e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai bianconeri, nell’ordine dei 40 milioni di euro, potrebbe fare le valigie.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus KO: da Vlahovic a Kolo Muani, come cambiano le carte in tavola

Sulle tracce di Vlahovic si è messo da tempo l’Arsenal che, però, almeno in ottica invernale sembrava aver tirato i remi in barca. L’ultimo infortunio accorso a Gabriel Jesus, però, potrebbe clamorosamente rimescolare le carte in tavola. L’attaccante brasiliano è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca, uscendo in barella nel corso della sfida di Fa Cup che i Gunners hanno perso contro il Manchester United.

Gabriel Jesus, che ha esternato tutto il suo disappunto portandosi le mani al volto, è uscito in barella. Lo stesso Arteta ha mostrato tutta la sua preoccupazione nel corso delle consuete interviste post partita. In attesa del comunicato ufficiale di rito, tutto il mondo Arsenal trattiene il fiato. E chissà che, nel caso in cui dovessero emergere novità pesantissime, i londinesi non possano vedersi costretti ad intervenire nuovamente sul mercato. Vlahovic, ma non solo: un altro attaccante finito in tempi e in modi diversi nel mirino dell’Arsenal è quello di Kolo Muani. Il doppio intreccio con la Juventus è servito…