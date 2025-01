Milan-Roma, UFFICIALE: è arrivato il comunicato

Arriva una notizia importante che riguarda Milan e Roma: c’è la conferma con tanto di comunicato ufficiale, che è stato rilasciato proprio in questi minuti

Le due società, dopo essersi incontrate un paio di giornate fa in campionato, sono in ballo sia per affari di mercato che per una futura sfida in coppa. La comunicazione è appena arrivata e ora non lascia più dubbi. Ranieri dovrà regolarsi di conseguenza.

Milan e Roma si sono affrontate in campionato a fine dicembre, nella penultima giornata del girone d’andata. Alla fine a San Siro i giallorossi hanno strappato un pareggio per 1-1 piuttosto positivo, visto che ha dato il là alla vittoria nel derby e alla successiva X a Bologna. Un periodo da imbattuti che di certo non fa male ai ragazzi di mister Ranieri, bloccati in decima posizione con 24 punti in 20 partite. Una media che tiene la Roma al sicuro rispetto alla zona retrocessione ma che non permette di sognare in campionato chissà quali posizioni.

Alla fine l’unico modo per ottener delle soddisfazioni in questa stagione potrebbe essere raggiungere la finale in una delle due coppe, Europa League o Coppa Italia. Nella competizione europea Pellegrini e compagni dovranno ancora affrontare AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte per capire se riusciranno ad evitare i play-off, accedendo direttamente agli ottavi di finale. In Coppa Italia, invece, è già fissato il match con il Milan, che ora ha anche una data ufficiale.

UFFICIALE la data di Milan-Roma: quando si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia

Il Milan, dopo l’esonero di Fonseca ha preso Conceiçao per la panchina e ha vinto in modo incredibile la Supercoppa Italiana, con due rimonte assurde con Juventus e Inter. I rossoneri sono incappati in uno scialbo pareggio contro il Cagliari in campionato e ora stanno provando a mettere a segno qualche colpo sul mercato per alzare l’asticella. In Coppa Italia se la vedranno con la Roma di Ranieri mercoledì 5 febbraio alle ore 21. Sarà un match in gara secca a San Siro per accedere alle semifinali, che sono in programma tra il 1-3 aprile e il 22-24 aprile.

Ad aprire i quarti ci sarà la sfida tra Atalanta e Bologna, al Gewiss Stadium martedì 4 febbraio alle ore 21. Inter-Lazio e Juventus-Empoli, si disputeranno invece nella seconda finestra dei quarti di finale della Coppa Italia fissata per i giorni del 25 e 26 febbraio.