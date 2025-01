Rivoluzione Roma: nuova firma UFFICIALE e sostituto dall’Inter

Rivoluzione Roma, nuova firma UFFICIALE e ormai il sostituto è già stato individuato. Arriva dall’Inter. Ecco la mossa della società giallorossa

Da molto tempo la Roma è alla ricerca di una figura importante, determinante forse, dentro l’organigramma societario. Da quando Lina Souloukou ha lasciato (adesso è al Nottingham dove sogna la qualificazione Champions), dentro Trigoria manca la figura dell’amministratore delegato. Ma adesso ci siamo.

Le ultime decisioni societarie nel merito di alcune figure già presenti dentro Trigoria che cambiano la loro mansione indicano un annuncio imminente. Ma partiamo dalla notizia più importante, quella sicura, data da Il Romanista: Lorenzo Vitali è stato nominato Chief Administrative Officer e General Counsel. In poche parole assume un nuovo incarico amministrativo che si va ad aggiungere a quello legale che porta avanti dentro la società dal 2020.

Rivoluzione Roma, arriva Antonello

Dopo l’addio della Souloukou, Vita aveva intrapreso il ruolo di amministratore delegato ad interim. Adesso questa carica, a quanto pare, non è più nelle sue mani e questo porta ovviamente ad un avvicinamento della nuova figura dirigenziale che arriverà a Trigoria.

Il nuovo CEO, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Alessandro Antonello. Attuale ad – ma solo per la parte finanziaria – del club milanese, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe presto essere a Roma per cominciare questa sua nuova avventura dentro la società giallorossa. Si è parlato molto di lui, ma si è parlato molto anche di Perrelli, adesso a Sky, che sembrava essere davvero ad un passo da una stretta di mano con i Friedkin. Così invece non è stato e Antonello è pronto a cominciare questa nuova sfida dentro il club. Una sfida importante che va a coprire, comunque, un buco che è rimasto aperto per troppo tempo.