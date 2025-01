Il Milan ha trovato la formula: via libera Roma

La sessione di mercato in corso sembrerebbe essere entrata nel vivo. Ecco le ultime su un affare particolarmente chiacchierato nelle scorse ore

I già fragili equilibri della massima lega italiana sono indubbiamente sotto attacco a causa della sessione invernale del calciomercato, durante cui diverse squadre hanno la necessità di compiere un salto di qualità in grado di assicurare una seconda parte di stagione in crescita rispetto alla prima metà.

All’appello non manca davvero nessuno, partendo dalla lotta per la cima della classifica, con Napoli, Inter e Atalanta decise a conquistare un vantaggio l’una rispetto all’altra, passando a quella per la zona Champions, dove la Juventus ha intenzione di sbaragliare la concorrenza sfruttando le rinomate armi a disposizione di Cristiano Giuntoli, fino ad arrivare alle delusioni del girone d’andata, come il Milan di Ibrahimovic e la Roma di Florent Ghisolfi, entrambe decise a sfruttare la finestra invernale per concretizzare una necessaria redenzione.

Quelli che sinora sono i tre progetti più fallimentari (Milan, Juventus e Roma), in particolare se rapportati i risultati alle premesse del mercato estivo, oltre al malcontento delle rispettive piazze sembrerebbero condividere anche una serie di esigenze di mercato, su cui, nelle scorse ore, sono emersi nuovi dettagli.

Il Milan entra in contatto con Goglichidze: Juve anticipata e una rivale di mercato in meno per la Roma

Il profilo che Juventus e Milan si starebbero litigando a distanza con particolare veemenza risponde al nome di Saba Goglichidze. Si tratta di un gigante georgiano dalla sorprendente versatilità, le cui prestazioni con la maglia dell’Empoli hanno letteralmente incantato diverse società della massima lega italiana (e non solo).

Una tecnica e una rapidità a dir poco atipiche per un centrale difensivo, ne fanno uno dei nomi più invitanti per rinforzare il proprio organico, anche e soprattutto considerando una duttilità che gli permette persino di trovarsi a suo agio nel ruolo di braccetto o in quello di terzino destro.

Una figura che appare piuttosto in linea anche con le manifeste esigenze di Claudio Ranieri, il quale il primo febbraio avrebbe piacere nel trovarsi con un terzino e un centrale difensivo in più.

Nonostante ciò Daniele Longo ha indicato soltanto rossoneri e bianconeri come corteggiatori attivi dell’Empoli – secondo le indiscrezioni l’agente del calciatore sarebbe entrato in contatto con il Milan nelle scorse ore -, il che, comunque, potrebbe ugualmente avvantaggiare i giallorossi per quanto concerne tutte quelle trattative relative a difensori centrali che attualmente vedono coinvolte sia Milan che Juventus e per le quali i capitolini si troverebbero con un’ingombrante rivale in meno.