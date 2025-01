Inter convinta: 35 milioni e un giocatore per Frattesi

Giungono gustose novità in merito al chiacchierato affare Frattesi, che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione dei tifosi giallorossi

Il calciomercato estivo compiuto da Florent Ghisolfi è di certo uno dei temi più chiacchierati e discussi tra i vicoli della città eterna, dove in pochi (o forse nessuno) appaiono soddisfatti dell’operato del direttore tecnico francese. Il colpo Le Fée giudicato sin troppo esoso e frettoloso, quello Soulé da molti indicato più come un’operazione da prima pagina che altro…

Insomma, gli oltre cento milioni di euro investiti dal francese non hanno generato gli esiti sperati, soprattutto considerando che, a distanza di una manciata di mesi, i giallorossi si ritrovano con una serie di urgenze da colmare in fretta e furia nel corso del calciomercato invernale.

L’uscita di Le Fée, tra l’altro, genera un’ulteriore lacuna da colmare, visto e considerato che Ranieri non potrà di certo sperare sulla tenuta fisica di tutti i centrocampisti in rosa, soprattutto con lo spettro di Europa League e Coppa Italia dietro l’angolo.

Non è un caso che, nel corso degli ultimi giorni, l’affare che avrebbe tolto più ore di sonno a Ghisolfi è quello relativo al futuro di Davide Frattesi, attualmente in prima linea nella vetrina del negozio di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Ecco le ultime sullo sviluppo dell’affare.

Ghiolfi vuole affondare il colpo oggi: pronti 30 milioni e il prestito di Cristante

Nonostante l’evidente difficoltà di un’operazione di tale dimensioni, i giallorossi possono di certo far leva sulle rinomate esigenze economiche dei lombardi, i quali hanno tutta la volontà di vendere per tentare di ricaricare le casse e tornare sul mercato per ringiovanire la rosa in alcuni ruoli specifici.

La valutazione dell’Inter circolata negli scorsi giorni è di 45 milioni di euro, una cifra che, nonostante la volontà degli stessi Friedkin – sarebbe stati proprio loro a confermare Frattesi come obiettivo primario -, appare decisamente fuori scala, in particolare se considerate le persistenti esigenze giallorosse in merito alla fascia destra e alla riserva di Artem Dovbyk.

Secondo quanto riportato stamane da Leggo, pare che oggi stesso la Roma recapiterà ad Appiano Gentile un’offerta di 30-35 milioni di euro, tentando i nerazzurri con una formula di prestito oneroso da 10-15 milioni, con la cifra restante da versare in due rate successive. Per addolcire l’operazione pare che Ghisolfi e Ranieri abbiano convenuto sulla possibilità di offrire Cristante in prestito, il che permetterebbe all’Inter di evitare di cercare immediatamente un sostituto di Frattesi in panchina.