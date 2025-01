Inter sovrastata e goduria Motta: nuovo bomber Juve in Serie A

Per Inter e Juve, in attesa dei recuperi che disputeranno tra stasera e domani, sono arrivate delle importanti notizie di calciomercato.

Tra le squadre che hanno partecipato alla Final Four della Supercoppa italiana, di fatto, solo l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti. Atalanta, Juventus e Milan hanno infatti pareggiato contro Udinese, Torino e Cagliari. Ma per queste squadre che si sono giocate in Arabia il terzo trofeo per club nazionale è già tempo di tornare in campo.

Il team rossonero, infatti, scenderà in campo tra poco più di mezz’ora per sfidare in trasferta il Como di Cesc Fabregas. Atalanta e Juve, invece, questa sera saranno le protagoniste di una sfida che può dire molto sul prosieguo della stagione di entrambi i team.

Mentre l’Inter di Simone Inzaghi, possibile capolista al posto del Napoli, domani ospiterà allo Stadio San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, in attesa di tutte queste gare così importanti, bisogna segnalare un’importante notizia di calciomercato che riguarda sia la ‘Beneamata’ che la Juventus.

Calciomercato Inter, per la Juve Castro è l’alternativa a Kolo Muani: ecco tutti dettagli dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ è sì pronta a fare una grande offerta al PSG per prendere Kolo Muani, ma si sta preparando anche un piano B. Se non dovesse riuscire a prendere il francese, infatti, Cristiano Giuntoli si fionderebbe su Castro del Bologna.

L’attaccante felsineo, tra l’altro, è stato accostato nelle scorse settimane anche alla stessa Inter di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo finalmente chi sarà il nuovo attaccante della Juve di Thiago Motta.