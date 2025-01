Allegri ritorna in panchina: cifre UFFICIALI da capogiro

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a rappresentare un rebus importante ancora tutto da sciogliere: la presa di posizione è immediata

Tra gli allenatori che stanno calamitando le maggiori attenzioni mediatiche, impossibile non menzionare Massimiliano Allegri. Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Dopo essere stato nuovamente accostato ad alcuni club di Premier League, Allegri rappresenta un profilo credibile anche in ottica Roma. Sebbene non ci siano stati contatti concreti tra le parti, quello dell’allenatore italiano è un nome finito nei dossier dei Friedkin che, come noto, non hanno ancora sciolto le riserve in merito al nome della nuova guida tecnica. Premier League su Allegri, dicevamo. Già, perché dopo essere finito nella lista dei desideri del West Ham – che non ha mai affondato il colpo preferendo virare su Graham Potter – per Allegri potrebbe clamorosamente aprirsi una nuova traccia in vista di un possibile approdo nel campionato inglese.

Allegri al Manchester United, la posizione dei bookmakers

Il nome del club in questione, neanche a dirlo, è di quelli importanti: il Manchester United. Il che può sembrare un mero paradosso, se si pensa alla scelta dei Red Devils di puntare su Amorim per dare la sterzata ad una stagione che, iniziata male, sta proseguendo ancora peggio. Hojlund e compagni occupano infatti il tredicesimo posto in classifica in campionato a quota 23 punti, a distanza siderale da un posto in Champions League che allo stato attuale della situazione appare una chimera.

Nonostante un cammino in Europa League sostanzialmente discreto, la sponda rossa di Manchester è ancora lontana dal rivedere la luce. La proprietà ha optato per una scelta di rottura virando in corsa su Amorim, ma i risultati tardano ad arrivare. Ecco perché i bookmakers inglesi – particolarmente attivi sotto questo punto di vista – si stanno già sbizzarrendo sul nome del possibile sostituto dell’ex allenatore dello Sporting CP, nel caso in cui si concretizzassero i presupposti per un clamoroso addio. Oltre a Southgate e a Xavi, infatti, il nome maggiormente caldeggiato dal Manchester United è proprio quello di Max Allegri. Il portale Gambling quota addirittura a 2.85 volte la posta il possibile binomio tra Allegri e i ‘Diavoli Rossi’, una delle cifre più basse mai circolate nelle ultime settimane. Tuttavia, come già ribadito, nonostante i risultati deludenti la posizione di Amorim resta assolutamente granitica: chissà, dunque, che per Allegri non possano aprirsi spiragli importanti soprattutto in Serie A…