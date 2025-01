Calciomercato Roma, affare chiuso: è già a Milano. Gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, la Roma è attivamente impegnata nel rafforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tra i nomi più discussi figura quello di Devyne Rensch, giovane terzino dell’Ajax. Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe offerto una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

Parallelamente, la Roma sta valutando altre opzioni per rinforzare le fasce difensive. Tra i profili monitorati, emergono quelli di Ola Aina, ex Torino attualmente in forza al Nottingham Forest, e di altri giovani talenti europei. La dirigenza giallorossa sembra intenzionata a garantire al tecnico Claudio Ranieri alternative valide per aumentare la competitività della squadra.

Calciomercato Roma, incontro a Milano per Saelemaekers

Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate, la sua permanenza nella Capitale è oggetto di discussione. Il belga ha mostrato buone prestazioni, ma un infortunio al malleolo mediale lo ha costretto a un lungo stop. Nonostante ciò, la Roma sembra intenzionata a trattare con il Milan per un eventuale riscatto del giocatore.

In sintesi, la Roma è al centro di numerose trattative in questa finestra di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e consolidare la propria posizione in campionato e nelle competizioni europee. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le operazioni in entrata e in uscita, con la dirigenza giallorossa impegnata a soddisfare le richieste del tecnico Ranieri e le aspettative dei tifosi.

Alexis Saelemaekers ha avuto un inizio promettente con i giallorossi. Tuttavia, un infortunio alla caviglia destra, riportato durante la partita contro il Genoa nell’ultima gara di De Rossi in panchina, ne ha rallentato la stagione. Nonostante ciò, l’impatto del belga al rientro è stato più che positivo, con prestazioni e goal importanti nell’ultimo mese, che hanno acuito le volontà dei giallorossi di provare a trattenerlo.

Circa le possibilità di vedere l’attuale esterno, gli ultimi aggiornamenti di Filippo Biafora confermano la sopra citata volontà della Roma di provare a trattenerlo. Stando a quanto riferito dal giornalista, infatti, l’agente Gordon Stipic, è arrivato a Milano per incontrare la dirigenza del Milan e discutere del futuro del suo assistito, valutando la possibilità di un trasferimento definitivo alla Roma.