Danno con beffa finale: tripla firma e addio Milan. Le ultime di calciomercato coinvolgono i rossoneri e anche la stessa Juventus.

Il calciomercato di gennaio non delude mai le aspettative, regalando colpi di scena e trasferimenti inaspettati. Tra le notizie più sorprendenti di questa sessione c’è l’addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli.

Il talento georgiano, protagonista della straordinaria cavalcata scudetto degli azzurri nella scorsa stagione, ha scelto di intraprendere una nuova avventura, lasciando un vuoto significativo nella rosa partenopea. Il trasferimento del giocatore ha scosso i tifosi e posto il Napoli davanti alla sfida di trovare un sostituto all’altezza.

Ma il mercato non si ferma qui, e il fermento coinvolge molte squadre, pronte a rinforzarsi per inseguire obiettivi ambiziosi nella seconda metà della stagione. Il Milan è una delle società più attive in questo mercato, durante il quale sarà chiamata a rinforzare la rosa per Conceicao. La notizia delle ultime ore ha riguardato soprattutto le uscite e il mancato trasferimento di Okafor al Lipsia, senza che ciò cancellasse, però, lo sguardo prioritario alla questione Rashford.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Rashford

Oltre al fermento in Italia, il mercato europeo offre scenari altrettanto interessanti, in grado ripercuotersi anche sulla stessa Serie A e, in particolar modo, sugli interessi delle su citate Milan e Juventus per l’appena nominato Rashford. Il Barcellona ha recentemente tentato di avvicinarsi a Marcus Rashford, l’attaccante del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sport, Hansi Flick, ex allenatore della Germania, sarebbe stato il principale sostenitore di questa operazione, evidenziando le qualità di Rashford come elemento perfetto per l’attacco blaugrana.

Tuttavia, le difficoltà economiche del Barça rappresentano un ostacolo significativo per il trasferimento, con il club iberico chiamato a doversi liberare di alcuni contratti pesanti come quelli di Araújo, Eric Garcia, Ansu Fati e Frenkie de Jong, annoverati tra i possibili partenti in questa finestra di mercato. L’accordo appare complesso e l’attenzione del club spagnolo potrebbe spostarsi su altre opzioni più accessibili.

Rashford, dal canto suo, resta un nome caldo del mercato, con diverse squadre europee pronte a tentare l’assalto per aggiudicarsi le sue prestazioni. In un gennaio così movimentato, il calciomercato si conferma una partita parallela al campo, capace di catturare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori con sorprese e colpi di scena