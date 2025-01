Frattesi, last minute Roma-Inter: anticipo ora e pagamento a giugno

Frattesi alla Roma: i giallorossi pronti all’offerta last-minute per prendere il giocatore dell’Inter. Formula trovata e Inter accontentata

La Roma ci proverà fino all’ultimo. Il sogno Frattesi, dentro i giallorossi, rimane ovviamente vivo. E dalle parti di Trigoria, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, si cerca la formula giusta per arrivare al giocatore, accontentando, o cercando di farlo, l’Inter.

I nerazzurri per il cartellino hanno chiesto una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Tantissimi soldi. Ma prendere un elemento come l’ex Sassuolo, che vorrebbe giocare di più e che dentro il club giallorosso avrebbe una maglia da titolare assicurata, farebbe fare un certo salto di qualità alla rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Ecco perché Ghisolfi, a quanto pare, potrebbe anche arrivare alla cifra voluta da Marotta per lasciar partire il giocatore. Non è un affare semplice, lo sappiamo, come prevedibile. E la sensazione è che si potrebbe chiudere proprio negli ultimissimi giorni di mercato, dopo le due partite europee che mancano per mettere in archivio la prima fase sia di Champions League che di Europa League.

Frattesi alla Roma, ecco la formula

L’offerta della Roma potrebbe essere questa: intanto portarlo immediatamente a Trigoria con la formula del prestito oneroso di 10 milioni di euro. Poi l’obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro ai quali vanno aggiunti ulteriori 10 milioni di bonus, la metà facilmente raggiungibili, l’altra metà un po’ più complicati. Un affare, quindi, tra i 40 e i 45 milioni di euro. Questo potrebbe portare davvero a dama e chiudere la questione.

Insomma, in questo modo, ovviamente, la fumata bianca potrebbe essere vicina ricordando anche la volontà del giocatore, o almeno così è stato raccontato, di voler giocare con maggiore continuità anche per non perdere il “posto fisso” che ha conquistato con la nazionale di Luciano Spalletti.