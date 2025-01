Il grande ex lo soffia alla Roma: annuncio UFFICIALE e acquisto ‘prenotato’

Appena arrivato nel suo nuovo club, il giocatore ha risposto ad alcune domande dei tifosi: la rivelazione scuote il mercato giallorosso

Si è fatto un gran parlare, prima che il mercato invernale aprisse ufficialmente i battenti, del possibile doppio addio congiunto di Leandro Paredes e sopratutto di Paulo Dybala dal club giallorosso. Le incertezze tecniche, ancor prima che societarie, avevano gettato delle grandi ombre sul futuro dei due connazionali, campioni del mondo con l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022.

Per quello che riguarda il centrocampista ex Juve, l’esser finito letteralmente nel dimenticatoio sotto la gestione Juric aveva fatto pensare ad un possibile immediato ritorno in Argentina. Il Boca Juniors, blasonato club nel quale Leo aveva già militato prima della sua ultradecennale esperienza in Europa, lo avrebbe accolto più che volentieri. Anche perché, con l’impegnativo Mondiale per Club alle porte – giugno 2025 non è poi così lontano – gli Xeneizes avevano e hanno bisogno di allargare il proprio roster.

Discorso simile, seppur con delle marcate differenze, quello che veniva fatto per Paulo Dybala. In bilico tra un rinnovo legato alle presenze e la corte spietata che il Galatasaray aveva ricominciato a fare sulla Joya, il fantasista giallorosso era sembrato ad un certo punto poter seguire il destino del fido compagno. Anche perché le rivelazioni choc di Oriana Sabatini, moglie del giocatore, avevano creato un vero e proprio sconquasso a livello mediatico.

Paredes al Boca, non è finita: Ander Herrera choc

Arrivato in Argentina proprio nella giornata di mercoledì, dopo aver firmato nei giorni scorsi l’accordo contrattuale col club di Buenos Aires, Ander Herrera è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del club gialloblù.

Ovviamente lo sbarco del centrocampista spagnolo è stato seguito con grande attenzione anche dai giornalisti argentini che, mischiatisi coi tifosi, hanno salutato il calciatore sottoponendogli anche una curiosa domanda.

Un sostenitore del Boca ha mostrato ad Herrera una foto di Paredes – giova ricordare che i due hanno giocato assieme al PSG dal 2019 al 2022 – con la maglia del Boca: un’istantanea risalente a tanti anni fa, visto che il sudamericano ha militato sì nel club per 12 anni, ma andando via dall’Argentina nel 2014.

“He hablado con él hace cinco minutos. ¿Si lo hacemos volver? Si, yo creo que si”. 🤯 ANDER HERRERA SOBRE LEANDRO PAREDES. pic.twitter.com/PcCaw7PgDe — JS (@juegosimple__) January 15, 2025

La domanda posta dal tifoso ad Herrera è stata diretta: “Lo conosci?”, “Sì, ho parlato con lui 5 minuti fa”, “Lo facciamo tornare?“, “Io credo di sì” la risposta dell’ormai ex Athletic Club, con tanto di sorriso. Insomma, un indizio social davvero inaspettato. Che potrebbe cambiare, magari non nell’immediato, il futuro di quello che sotto Claudio Ranieri è diventato un autentico pilastro.