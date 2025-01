Il Milan spaventa Simeone: sfida totale per l’amico di Haaland

Proseguono le mosse dei rossoneri, a caccia di innesti importanti con cui rivitalizzare l’organico di Conceiçao

Sia pur a fatica, il Milan è riuscito a ribaltare l’iniziale svantaggio con il Como e a centrare tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. Ottima risposta da parte degli uomini di Conceiçao che, in piena emergenza, hanno lanciato un messaggio importante, trascinati da Theo Hernandez e Leao. Nel frattempo, l’area tecnica rossonera è al lavoro per i prossimi colpi sia in entrata che in uscita.

Dalla fumata nera per il passaggio di Okafor al Lipsia è scaturito anche un rallentamento sul fronte Rashford, per il quale proseguono comunque i contatti con il Manchester United. Con Walker più defilato, il ‘Diavolo’ ragiona sul da farsi, conscio di un nuovo possibile assalto della Juventus per Tomori. In uno scenario che si preannuncia ancora magmatico, il club rossonero vuole però gettare basi solide ed importanti anche in ottica futura. Da qui i sondaggi esplorativi che gli uomini mercato del Milan starebbero portando avanti per Andreas Schjelderup. Jolly offensivo polivalente in forza al Benfica, in grado di fraseggiare sia sulla trequarti che sull’out mancino, il norvegese classe ‘2004 è caldeggiato in patria come uno dei fenomeni della nuova generazione Z.

Calciomercato Milan, Schjelderup nella lista dei rossoneri

Autore di due reti nelle ultime due uscite ufficiali delle ‘Aquile’, Schjelderup sta facendo parlare di sé a suon di giocate e gol esaltanti. Motivo per il quale non sono pochi i club che in tempi e in modi diversi hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione con il club portoghese.

A tal proposito, secondo quanto riferito da ‘Record’ sulle tracce del norvegese, oltre ai soliti club di Premier League, ci sarebbero anche il Milan e l’Atletico Madrid, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Legato alla compagine portoghese da un contratto in scadenza nel 2028, fino a poche settimane fa la quotazione di mercato di Schjelderup si attestava sui 15 milioni di euro. Alla luce di una crescita a tratti dirompente, però, i club interessati al suo acquisto dovranno molto probabilmente mettere in preventivo un esborso molto più alto per riuscire a battere una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare decisive. Staremo a vedere cosa succederà.