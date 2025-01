Infortunio prima di Milan-Roma: UFFICIALE l’esito degli esami

Infortunio prima di Milan-Roma. La gara di recupero contro il Como ha portato tre punti preziosi, ma ha riempito l’infermeria dei rossoneri.

Il Milan di Sergio Conceicao non si ferma più. Dopo l’esordio trionfale in Supercoppa italiana, dove ha battuto le storiche rivali Juventus ed Inter, la formazione rossonera prosegue il suo cammino vittorioso anche in campionato.

Il pareggio contro il Cagliari aveva lasciato parecchio amaro in bocca al tecnico portoghese e la sfida di Como doveva rappresentare un’immediata inversione di tendenza. E così è stato, anche se non tutto è andato come previsto. La rete dei lariani al quarto d’ora della ripresa sembrava rappresentare un oscuro presagio. Le grandi squadre, però, sono composte da grandi giocatori ed i due campioni del Milan, Theo Hernandez e Rafael Leao, hanno risolto la preoccupante situazione in soli cinque minuti. Tre punti importanti all’interno di una gara che tra la fine del primo tempo ed il primo quarto d’ora della ripresa aveva costretto Sergio Conceicao a due forzate sostituzioni.

Infortunio prima di Milan-Roma. Niente Coppa Italia per Thiaw

Allo scadere del primo tempo Christian Pulisic, poi Malick Thiaw erano stati costretti a lasciare anzitempo il campo da gioco. Sabato prossimo c’è Juventus-Milan ed il tecnico rossonero non dorme sonni tranquilli.

Contro la Juventus non vi sarà Alvaro Morata. Per l’attaccante spagnolo niente ritorno a Torino da ex dal momento che ha rimediato un cartellino giallo che comporterà l’immediata squalifica. In compenso nessun problema fisico per l’attaccante del Milan. Soltanto un affaticamento. Riguardo le condizioni fisiche di Christian Pulisic l’allarme può dirsi rientrato. Infatti anche per il centrocampista statunitense si parla di un affaticamento muscolare. Pertanto è da definirsi abile ed arruolato in vista della grande sfida dell’Allianz Stadium. Discosto diverso, invece, per Malick Thiaw. Per il difensore tedesco la diagnosi recita: lesione al bicipite femorale. Non proprio un infortunio da sottovalutare. Fra 7/10 giorni nuovi controlli e tempi di recupero più precisi.

Milan-Roma di Coppa Italia, in calendario il prossimo 5 febbraio, potrebbe rappresentare il ritorno in campo di Malick Thiaw.