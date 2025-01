Addio prima di Roma-Genoa: fuori dai convocati

Proprio in vista della gara di domani tra la Roma ed il Genoa, di fatto, potrebbe arrivare un’esclusione davvero importante.

La Roma, dopo aver pareggiato per 2-2 allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, è pronta a giocare un altro match di campionato. Domani sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri saranno di scena all’Olimpico per giocare contro il Genoa.

I capitolini, di fatto, possono cercare un altro successo casalingo, anche se la squadra di Patrick Vieira farà di tutto per continuare la propria striscia positiva di 7 punti nelle ultime tre partite di campionato. La Roma, di fatto, ha tutta l’intenzione di battere il Genoa si per guadagnare altre posizione in classifica che preparare la successiva gara di Europa League.

Tra una settimana, infatti, i giallorossi ritorneranno a giocare un match della seconda competizione europea, ovvero quello contro l’AZ Alkmaar. Tuttavia, in attesa delle partite contro il Genoa ed il team olandese, per la Roma bisogna segnalare un’altra novità.

Roma-Genoa, Gollini non sarà convocato da Vieira: il suo passaggio in giallorosso è imminente

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Florent Ghisolfi sta continuando il suo lavoro per prendere proprio un giocatore del Genoa: Pierluigi Gollini. Quest’ultimo, tra l’altro, probabilmente non sarà convocato da Patrick Vieira per la sfida di domani sera a causa del suo passaggio imminente al team guidato da Claudio Ranieri.

Pierluigi Gollini, di fatto, dovrebbe diventare il nuovo vice di Milar Svilar. Con l’arrivo dell’ex giocatore di Atalanta e Napoli, dunque, la Roma avrà una coppia di portieri di tutto rispetto. Nel frattempo, però, Florent Ghisolfi ha quasi chiuso del tutto per l’arrivo di Rensch dall’Ajax.