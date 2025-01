Allegri e il pupillo di Ranieri insieme: svolta e firma storica

Il pupillo di Ranieri e Massimiliano Allegri insieme: svolta e firma storica per l’ex allenatore della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Con il calciomercato di gennaio alle porte, il campionato di Serie A potrebbe vivere una seconda parte di stagione profondamente influenzata dalle operazioni di mercato. Diverse squadre stanno valutando mosse strategiche per rinforzare le proprie rose, con obiettivi che spaziano dalla rincorsa alle posizioni europee alla lotta per la salvezza.

Tra i club potenzialmente coinvolti in modo maggiore figura la Roma, che ha già dimostrato una certa dinamicità sul mercato in passato e potrebbe puntare a rinforzare reparti chiave, come quello del terzino destro, per garantire maggiore solidità al progetto tecnico di Claudio Ranieri, atteso da una seconda parte di stagione delicata e intensa.

Inoltre, le manovre di mercato non riguardano solo i giocatori. Si prevede un possibile corpo di cambiamenti su alcune panchine della Serie A la prossima estate, considerando i numerosi avvicendamenti che hanno caratterizzato l’inizio di questa stagione. La Roma, in particolare, è stata protagonista di un’annata turbolenta: dopo l’esonero di De Rossi e il breve quanto infelice interregno di un tecnico ad interim quale Ivan Juric, Ranieri ha assunto il controllo tecnico a novembre.

Allegri dopo Cioffi, chiamata immediata e firma a giugno in Arabia Saudita

L’esperto allenatore non solo avrà il compito di guidare i giallorossi fino a fine stagione, ma potrebbe essere determinante nella scelta del nuovo tecnico, con nomi di rilievo come Vincenzo Montella e Massimiliano Allegri già accostati al club. Se lo storico aeroplanino era stato ipotizzato come possibile nome per i giallorossi già nei giorni successivi all’esonero di Juric, figurando inoltre un paio di volte in tribuna all’Olimpico, più intricata è la posizione di Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore della Juventus, la cui condizione di ‘disoccupato’ non può non aver generato attese e curiosità sul suo conto nel coros di questi mesi, potrebbe essere protagonista di un intrigante intreccio di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico sarebbe tra i candidati per una panchina di prestigio non solo in Italia ma anche all’estero. Il club saudita Al-Ahli, attualmente orientato a puntare sull’italiano Andrea Cioffi per concludere la stagione, starebbe valutando un progetto a lungo termine con Allegri a partire da giugno.

Il ritorno dell’allenatore toscano in panchina, dopo la separazione con la Juventus, potrebbe segnare una nuova fase della sua carriera, tra ambizioni personali e l’attrattiva di un mercato calcistico in forte crescita ed economicamente a dir poco attrattivo come quello saudita. Ricercato nel recente passato da altre realtà arabe, Allegri era stato accostato anche alla Nazionale belga. In Arabia, oltre a Ibanez, troverebbe anche un pupillo della storica vittoria in Premier del Leicester di Ranieri, Mahrez.