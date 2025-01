Atalanta-Juve non è finita: scippo immediato, ha già salutato tutti

Atalanta-Juve non è finita: dopo lo scontro in campionato i due club potrebbero ritrovarsi a lottare sul mercato. Ecco cosa sta succedendo

In campo è finita in pareggio: giusto, per com’è andata la partita. Sul mercato, invece, in questo modo non può finire. Perché o va da una parte o va dall’altra. E secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, precisamente da caughtoffside, sia l’Atalanta che la Juventus hanno nel mirino lo stesso obiettivo.

Un difensore, un centrale. Che magari servirebbe più ai bianconeri in questo momento dopo il no di Araujo. Ma anche la Dea, con l’infortunio di Kossonou, qualcosa dietro potrebbe fare. E hanno lo stesso obiettivo, un giocatore che ha le valigie in mano, che ha giocato pochissimo in questa stagione, e che non vede l’ora, a quanto pare, di andare via. La sponda, in questo caso, per la Juventus, potrebbe essere un grande ex.

Atalanta-Juventus: entrambe vogliono Disasi

Il profilo è quello del difensore del Chelsea Axel Disasi. Escluso da Maresca, tecnico dei Blues, nell’ultima uscita di campionato, quella contro il Bournemouth, anche il calciatore ha capito che da qui alla fine della stagione, per giocare, deve cambiare area.

“Fonti vicine alla situazione hanno informato CaughtOffside che Disasi è disponibile questo gennaio se arriva l’offerta giusta. Juventus, Atalanta e Bayer Leverkusen stanno valutando delle mosse per il francese” si legge. E l’Atalanta sarebbe andata oltre, in questo caso, chiedendo già delle informazioni cosa che Juve e Bayer ancora non avrebbero fatto ma che potrebbero ovviamente fare nel corso delle prossime ore. Insomma, in questo momento appare essere avanti la formazione bergamasca, ma una chiamata della Juventus – qualora gli obiettivi del centrale dovesse sfumare – potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.