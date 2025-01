Addio Roma dopo sei mesi, sostituto già pronto: doppietta in Serie A

Addio Roma dopo soli sei mesi, si allunga la lista in Serie A: doppio sostituto già pronto. Le ultime di calciomercato.

Il calciomercato invernale della Roma è entrato nel vivo, con la dirigenza giallorossa attivamente impegnata a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Dopo un avvio di mercato caratterizzato da trattative a rilento o stand-by, gli ultimi giorni hanno visto un’accelerazione significativa, con obiettivi mirati, soprattutto in difesa.

In questo reparto, la Roma ha intensificato l’interesse per il terzino destro dell’Ajax, Devyne Rensch. Nonostante una prima offerta di 5 milioni di euro sia stata respinta, le trattative proseguono, con l’Ajax che valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. La dirigenza giallorossa è determinata a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, considerando anche l’incertezza sul futuro di Zeki Celik e Alexis Saelemaekers.

Per quanto riguarda il centrocampo, la Roma ha ceduto Enzo Le Fée al Sunderland con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a circa 20 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. In attesa di capire quali possano essere le novità anche in attacco, dove urge la consegna a Ranieri di una valida alternativa a Dovbyk, resta aperta un’altra pista da tenere d’occhio, per quanto concerne la difesa dei pali.

Calciomercato Roma, porte girevoli: spunta anche Audero al posto di Ryan

Con uno Svilar in grado di ingolosire importanti realtà europee dopo l’inamovibile salita in cattedra dell’ultimo anno e mezzo, la Roma si era assicurata la scorsa estate le prestazioni di Ryan, fin qui schierato in campo solamente una volta. Per tale motivo, non sono da escludersi possibili cambiamenti anche per ciò che concerne la coppia di portieri a disposizione di mister Ranieri.

Il nome più caldo come secondo portiere resta quello di Pierluigi Gollini, attualmente in prestito al Genoa, ma di proprietà dell’Atalanta. La dirigenza ha avviato contatti con l’entourage del giocatore, ricevendo segnali positivi. Gollini, con alle spalle esperienze in club prestigiosi come la stessa Atalanta o il Napoli, potrebbe rappresentare un valido rinforzo in termini di esperienza e qualità.

Oltre al suo nome, però, Gianluca Di Marzio ha segnalato anche quello di Emil Audero, riferendo altresì come siano diverse le realtà interessate all’attuale secondo portiere, Ryan. In particolar modo, sulle sue tracce, si segnalano avances da Francia, Turchia, Arabia Saudita e Championship.