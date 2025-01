Allegri convinto, accordo totale: firma per il prossimo campionato

Allegri convinto. In tanti lo hanno tentato, ma la risposta era sempre stata negativa. Ora il tecnico livornese ha dato il suo benestare al ritorno in panchina.

Il mercato di gennaio è fondamentale per chi ha qualche problema da risolvere immediatamente. Per chi ha qualche errore a cui porre istantaneo rimedio. La sessione invernale rappresenta, però, anche un’importante opportunità di inizio programmazione della stagione che verrà.

Le società che possono permetterselo iniziano infatti a programmare già in pieno inverno. E si sa come una programmazione che parta dalle fondamenta non ha il suo inizio con la ricerca dei giocatori che comporranno la futura rosa, bensì dalla scelta di colui il quale la futura rosa sarà poi a chiamato a gestire in prima persona. Il tecnico che darà ufficialmente inizio ad un nuovo ciclo. Un quinquennio d’oro che appartiene alla storia del calcio italiano, e non soltanto alla storia della Juventus, hanno fatto di Massimiliano Allegri un tecnico stimato ben oltre i nostri confini.

Allegri convinto. In estate ritorna in panchina

Un’assenza pesante, che dura dal maggio scorso. Dalla sera dell’ultimo trionfo bianconero. Della Coppa Italia conquistata all’Olimpico. Ora sembra davvero approssimarsi, a grandi passi, il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Ne dà notizia l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul suo profilo X ci mette al corrente di come: “l‘Al Ahli abbia raggiunto un accordo di massima per la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per la prossima stagione! Gli ultimi dettagli saranno definiti nei prossimi giorni prima del via… mentre il club prevede di nominare un manager provvisorio e poi Allegri a giugno“.

La decisione sembra, pertanto, essere stata presa dall’ex tecnico di Milan e Juventus. L’Arabia Saudita, con la sua Saudi League, le cui reiterate offerte più volte erano state rispedite al mittente, ora potrebbero diventare la nuova casa del tecnico toscano. All’‘Al Ahli, club di Riyadh, Massimiliano Allegri potrebbe trovare nella sua rosa prospetti quali Franck Kessié, Riyad Mahrez, Merih Demiral e Roger Ibañez.

Roma, la Coppa Italia, la Juventus sono ormai lontane. Max Allegri tornerà a giugno.