Darwin Nunez al posto di Zirkzee: ribaltone Juventus

Darwin Nunez al posto di Zirkzee. Il mercato di gennaio inizia a scaldarsi. Da oltre Manica giungono novità gradite anche a Cristiano Giuntoli.

La sessione estiva 2024 di calciomercato attendeva la Juventus di Cristiano Giuntoli e del neo tecnico bianconero, Thiago Motta. Sei mesi dopo la sessione invernale ‘di riparazione’ attende nuovamente la Juventus di Cristiano Giuntoli e di un non del tutto convincente Thiago Motta.

Siamo quasi giunti alla metà del mercato di gennaio e la società bianconera ha già piazzato due colpi. Sono già a Torino, infatti, Alberto Costa e Kolo Muani. Il giovane esterno portoghese prenderà il posto del partente Danilo mentre l’attaccante francese è arrivato alla Continassa per affiancare Dusan Vlahovic. O per sostituirlo? Sono giorni decisivi, ancora una volta, per il futuro dell’attaccante serbo. Il suo agente, Darko Ristic, è a Torino e discuterà con il direttore tecnico bianconero il futuro del suo assistito. Siamo al dentro o fuori.

Darwin Nunez al posto di Zirkzee. Addio Vlahovic?

Le grandi manovre di mercato in casa Juventus sembrano appena all’inizio. Dall’Inghilterra giungono indiscrezioni bollenti.

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad una maxi offerta per Andrea Cambiaso, mentre l’Arsenal non molla la suggestione Dusan Vlahovic. La Premier League è sempre protagonista ed un’altra trattativa potrebbe offrire una nuova ghiotta opportunità alla società bianconera. Chi meglio di teamtalk.com può illuminarci in tal senso. Il Manchester United ha puntato l’attaccante del Liverpool, Darwin Nunez.

Classe 1999, l’attaccante del Liverpool e della nazionale uruguaiana, è da tempo anche nel mirino del Milan. I Reds sono entrati nell’ordine di idee di cedere il loro talentuoso, ma incostante, ‘puntero’. Operazione in uscita che potrebbe fruttare 70 milioni di sterline. In caso di acquisto di Darwin Nunez il Manchester United potrebbe, a sua volta, liberare Joshua Zirkzee. Destinazione Juventus. Almeno questo è il sogno del duo Giuntoli-Motta.

Fuori Vlahovic, dentro Muani-Zirkzee. E’ partita la fase 2 della rivoluzione bianconera iniziata durante la sessione estiva 2024.