Firma dopo Roma-Genoa: doppio affare Ghisolfi

Calciomercato Roma, dopo Rensch i giallorossi pronti a chiudere un’altra operazione. Firma prima del Genoa. Ormai siamo ai dettagli

La trattativa è in chiusura e questa, evidentemente, è anche un segnale di un’uscita. La Roma è pronta a piazzare una doppia operazione. Sì, perché la firma prima di Roma-Genoa significa anche altro.

Partiamo da quella principale, stando alle informazioni che sono state riportate da Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it: Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta in prestito al Genoa – che non ci sarà questa sera – è ad un passo dal vestirsi di giallorosso. La trattativa è in fase avanzata e arrivati a questo punto non sembrano esserci degli scossoni all’orizzonte. Il giocatore, nei prossimi giorni, diventerà a tutti gli effetti il secondo portiere, alle spalle di Svilar che, ovviamente, è il titolare inamovibile della squadra giallorossa. Ormai ci siamo, e non sembrano più esserci dubbi sulla buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Roma, arriva Gollini

E questo, come detto, significa anche un’altra cosa. Portiere che viene, portiere che va. Ryan, australiano che la Roma ha preso la scorsa estate, è con la valigia in mano. Una sola presenza in stagione per lui, nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria dello scorso dicembre quando non ha dovuto compiere nemmeno un intervento. In campo il divario è stato netto ed evidente fin dal primo minuto e questo ha portato ad una serata del tutto inoperosa per lui. Sembra in uscita, anzi è in uscita. Perché inutile, ovviamente, avere tre portieri “importanti” per la seconda parte di stagione.

Si cominciano, insomma, a vedere le mosse di Ghisolfi che, come sappiamo e come vi abbiamo spiegato prima, è ormai in chiusura per Rensch dell’Ajax come terzino destro e sembra aver messo gli occhi anche su Arnautovic dell’Inter come vice Dovbyk. Non solo Frattesi, quindi, ma anche un altro elemento dai nerazzurri per la seconda parte di stagione.