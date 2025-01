Rashford o Walker? Il Milan ha rotto gli indugi

Arrivano sempre più conferme sull’obiettivo designato del club rossonero, costretto a fare una scelta: l’affare è in chiusura

Protagonista, nelle ultime settimane, delle cronache calcistiche sia per le imprese sul campo – clamoroso il modo in cui è stata messa in bacheca la Supercoppa italiana – che per le forti decisioni a livello dirigenziale (l’esonero di Paulo Fonseca a favore del connazionale Sergio Conceiçao, subito vincente in quel di Riyadh), il Milan è molto attivo anche sul fronte del mercato.

Quasi inevitabilmente, considerando le richieste avanzate dal nuovo tecnico, deciso a conquistare quanto meno un posto tra le prie 4 in campionato e fare strada il più possibile in Champions League. Complice il precipitare dei rapporti tra Marcus Rashford e l’allenatore del Manchester United Ruben Amorim (tutto è partito dall’esclusione dell’attaccante inglese dalla lista dei convocati per il derby cittadino di un mese fa), il club rossonero si è affacciato con interesse sul giocatore britannico.

Si è passati dai primi colloqui esplorativi ad una vera e propria offerta formale, peraltro non accettata dai Red Devils. Il nodo relativo all’ingaggio dell’ex enfant prodige del calcio inglese (qualcosa come 8,6 milioni di euro netti annui, che a bilancio si tradurrebbero in circa 15 milioni di esborso per le casse rossonere) è stato il vero scoglio con cui fare i conti. Nonostante la presenza, a Milano, del fratello-agente nei giorni immediatamente successivi alla vittoria della Supercoppa, le parti non sono addivenute ad alcun accordo.

Ecco che allora ha ripreso piede la pista alternativa a Rashford. Non parliamo di un altro attaccante che il Diavolo si starebbe apprestando ad ingaggiare al posto del primo, quanto dell’altro giocatore inglese seguito con attenzione dal club meneghino. L’affare, come confermato da più parti, sarebbe davvero in chiusura.

Milan, addio Rashford: fumata bianca in arrivo per Walker

Com’è noto, per una questione relativa agli slot da destinare ai giocatori extracomunitari, il Milan avrebbe potuto ingaggiare un solo calciatore appartenente a questa categoria. Ovviamente la priorità, considerando il non eccellente score realizzativo di Abraham e Morata, era proprio l’attaccante dello United. Che però sembra ora destinato ad altri lidi, con Borussia Dortmund e Barcellona come club favoriti al suo acquisto. Ecco che allora Furlani ed Ibrahimovic hanno deciso di dare l’accelerata definitiva per il veterano di Guardiola. Uno che, sebbene non più giovanissimo, sa come si vince. E non vede l’ora di farlo a Milano.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto – l’indiscrezione è confermata anche da Alfredo Pedullà e dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la dirigenza rossonera sarebbe vicinissima a chiudere il colpo Walker.

Il Milan è in chiusura per Kyle Walker. Nelle prossime ore il club rossonero ha in programma nuovi colloqui per affondare definitivamente. È tutto impostato per un contratto fino al 2027. Il sì del calciatore inglese c’è già da diversi giorni. Kyle Walker è in trattativa… pic.twitter.com/iEH3DOBHGf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 17, 2025

Come evidenziato, per il 34enne nativo di Sheffield è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2027. Il laterale destro avrebbe dato da giorni la sua disponibilità al trasferimento, anche in considerazione di una perduta centralità nel progetto tattico di Guardiola, che ormai da settimane gli preferisce, nel ruolo, il giovane Rico Lewis.