Futuro Dybala, l’ultimo dribbling: “Non penso ad altro”. Poi lo show di Ranieri

Grazie ad una ripresa interpretata nel migliore dei modi e ‘stappata’ dall’impatto devastante di Stephan El Shaarawy, la Roma batte anche il Genoa all’Olimpico, trovando il quinto risultato utile consecutivo. Un messaggio importante quello lanciato dalla compagine di Ranieri, che nonostante alcune decisioni arbitrali piuttosto controverse, riesce a griffare un successo convincente che offre molti spunti. Intervistato ai microfoni di Sky nel post partita, uno dei protagonisti della sfida – Paulo Dybala – ha analizzato il momento della Roma, rispondendo anche alla domanda sul suo futuro.

Di seguito, Paulo Dybala: “Siamo consapevoli del modo con il quale abbiamo iniziato la stagione e di ciò che stiamo facendo ora. Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto risultati positivi e vogliamo continuare così. Rinnovo automatico? Il futuro è giovedì, non penso ad altro. Bisogna riposare nel migliore dei modi perché abbiamo l’Europa League”.

A stretto giro di posta, sempre ai microfoni di Sky, sono arrivate anche le parole di Claudio Ranieri: “Partita ostica, difficile ma dovevamo vincere anche per ringraziare i 60 mila spettatori: dobbiamo fare di tutto per questa gente perché ci amano oltre ogni limite; quando venivano contestati è perché il troppo amore può fare queste cose. I tifosi vogliono sempre il massimo e io alla squadra chiedo: ‘Diamo il massimo perché poi dopo se non c’è il risultato, pazienza, so che avete dato tutto ed è questa la cosa più importante per me”. Su Dybala ed El Shaarawy: “Stephan è un ragazzo eccezionale. Ho detto alla squadra che mi servono tutti i calciatori perché si giocherà ogni tre giorni e dobbiamo far svoltare ogni partita, El Shaarawy è uno degli esperti: so che posso sempre contare su di lui“.

Ranieri ha poi tracciato un bilancio sulle prospettive europee della Roma: “Andiamo di partita in partita. In Europa o sei dentro o esci subito: cercheremo di far risultato anche lì in Olanda. I ragazzi stanno bene: vogliamo esserci in ogni competizione”. Infine una battuta sulla possibilità di continuare la sua esperienza sulla panchina della Roma anche l’anno prossimo: “Sentite, non voglio dire più nulla: avevo smesso e poi sono adesso qui con voi (ride, ndr)”.