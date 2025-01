20 milioni prima di Juve-Milan: Ibra non ci ricasca

Per il Milan e per la Juve, in attesa della gara di oggi, c’è da segnalare una notizia importante di calciomercato.

Il pareggio rimediato contro l’Atalanta, di fatto, ha un sapore decisamente per Thiago Motta rispetto a quello contro il Torino del derby del capoluogo piemontese. Contro la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, infatti, la Juventus ha fornito una prestazione davvero importante.

Basti pensare alle diverse occasioni avute dalla ‘Vecchia Signora’ per vincere la partita, vedi soprattutto il mancato passaggio di Yildiz a Mbangula. Ma la Juve di Thiago Motta è ora chiamata ad un’altra sfida importante, ovvero quella di oggi contro il Milan.

La rivincita della semifinale di Supercoppa italiana, di fatto, rappresenta una delle ultime occasioni per le due squadre di rientrare nella lotta al vertice. Tuttavia, in attesa della gara di oggi, per Juve e Milan bisogna registrare una novità importante di calciomercato.

Calciomercato Juve e Milan, Tottenham ed Aston Villa su Tomori: l’offerta

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘tbrfootball.com’, infatti, su Fikayo Tomori bisogna registrare l’interesse di varie squadre della Premier League. Sul centrale inglese, dunque, ci sono squadre come Tottenham, Aston Villa, Brighton e West Ham.

La Juve, dal canto suo, per prendere Tomori subito ha proposto al Milan un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di sterline da esercitare la prossima estate, più altri 5 di bonus. Il centrale sarebbe aperto di lasciare i rossoneri a fine stagione, ma Sergio Conceicao punta tantissimo su di lui. Dopo l’affare Kalulu, dunque, Ibrahimovic potrebbe optare anche di non cedere alla ‘Vecchia Signora’ un altro rossonero.