Allegri, nuovo colpo di scena: arriva il comunicato UFFICIALE

Allegri, nuovo colpo di scena. L’ex tecnico della Juventus e del Milan è sempre tra i nomi che tirano di più in termini di mercato.

Il mercato di gennaio prosegue il suo cammino. Tifosi che ansiosamente attendono intriganti novità riguardanti la loro squadra del cuore. E novità intriganti li attendono giocatori nei vari campi di allenamento ed i tecnici liberi da impegni che attendono la giusta collocazione in vista della prossima stagione.

Perché vi sono tecnici che non accettano di subentrare ad un collega a stagione in corso. Di sedersi su una panchina per guidare una squadra che non sentono come propria poiché non hanno partecipato alla sua costruzione. Tecnici di rango che possono permettersi il lusso di dire no ad offerte milionarie poiché sanno che torneranno a bussare alla loro porta. Lo faranno in estate, in vista della prossima stagione, quando anche i tecnici di grido potranno dire di sì. E sarà in estate che Massimiliano Allegri pronuncerà probabilmente il suo nuovo si.

Allegri, nuovo colpo di scena. Addio Arabia Saudita

Allora la domanda che sorge immediata è: quale sarà la nuova squadra di Massimiliano Allegri? In questa prima parte di stagione sono almeno due le grandi d’Italia che hanno pensato, in tempi e modi diversi, al tecnico livornese.

Milan e Roma hanno valutato l’opzione Allegri salvo poi decidere diversamente. Sarà ancora la Serie A ad accogliere l’ex tecnico della Juventus oppure sarà un campionato straniero ad essere scelto per il gran ritorno? Nei giorni scorsi si era parlato di un’ipotesi Arabia Saudita per Massimiliano Allegri. Un’ipotesi che portava all’Al-Ahli. Ora è lo stesso club arabo a pubblicare su X un comunicato ufficiale che sembra allontanare il tecnico toscano dalla Saudi League. Il comunicato può essere riassunto come la conferma, da parte dell’Al-Ahli, di Matthias Jaissle come tecnico della formazione. Si proseguirà, pertanto, con il 36enne allenatore tedesco.

Niente Arabia Saudita per Massimiliano Allegri. Perlomeno niente Al-Ahli.