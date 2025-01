Calciomercato Roma, accordo UFFICIALE: c’è la firma

Era atteso solo il comunicato ufficiale che non è tardato ad arrivare: ha firmato con la Roma

Dopo una prima parte di stagione tutt’altro che positiva, la Roma di Claudio Ranieri sta risalendo la china. L’ultimo squillo lanciato all’Olimpico contro il Genoa ne è una testimonianza inequivocabile. Voglia di rivalsa e di imporsi che, nel frattempo, anima anche la compagine femminile di Spugna.

Se si esclude lo scivolone – non senza polemiche – contro l’Inter, le giallorosse hanno ritrovato compattezza ed imprevedibilità. A meno di 24 ore dal fischio d’inizio della super sfida contro la Juventus, intanto, la Roma ha ufficializzato un colpo importante per il centrocampo. Reagendo alla partenza di Kumagai, il club capitolino ha infatti ufficializzato l’innesto di Kuhl. Dopo aver trovato l’accordo con l’Arsenal sulla base di una valutazione complessiva da 90 mila euro, la Roma ha ufficializzato l’acquisto della centrocampista danese, già all’Olimpico per seguire il match che ha visto protagonisti Dybala e compagni.

Kathrine Kuhl si veste dunque di giallorosso, suggellando con la firma una trattativa che, entrata nel vivo negli ultimi giorni, ha visto la Roma anticipare la folta concorrenza d’Oltremanica. In tempi e in modi diversi, infatti, tre club inglesi avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’affare, che i capitolini sono stati bravi a far svoltare a proprio vantaggio. Kuhl si lega alla Roma fino al 2027 con opzione di rinnovo fino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni.