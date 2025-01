Dalla Juve al Napoli: affare chiuso dopo l’addio di Kvara

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo e nel corso dei prossimi giorni si prevedono delle operazioni in grado di ribaltare gli equilibri acquisiti

Solitamente la sessione invernale fatica a riservare dei colpi di particolare pregio, per via della rinomata distanza che intercorre tra la domanda e l’offerta che le varie società possono mettere a disposizione.

Difficilmente infatti una squadra e un giocatore di pregio decidono di chiudere la propria avventura insieme a metà anno, vista la difficoltà per il giocatore di ambientarsi a dovere in un altra realtà e per la squadra di sostituirlo con una pedina che possa rendere da subito quanto il calciatore in uscita.

Di rado vi sono tuttavia delle finestre invernali atipiche, durante le quali un solo trasferimento di peso riesce a innescare un effetto domino particolarmente impattante per il panorama calcistico italiano, ma anche per quello europeo.

La sessione in corso sembrerebbe essere una di queste, poiché l’addio di Kvicha Kvaratskhelia dal Napoli di Antonio Conte avrebbe innescato una serie di conseguenze potenzialmente dirompenti, che si ripercuoteranno su diverse società della massima lega italiana e non solo. Nelle ultime ore sono emersi infatti degli aggiornamenti su una delle pedine più chiacchierate e desiderate del panorama calcistico europeo, il cui futuro coinvolge anche la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli.

Garnacho mania in Europa: lo United vuole tenerlo

Il profilo che sta stregando mezza Europa calcistica – tra cui un Napoli bisognoso di un sostituto di Kvara e una Juventus decisa a prelevare innesti di pregio nel corso di gennaio – risponde al nome di Alejandro Garnacho, attuale proprietà del Manchester United e giovane promessa del calcio mondiale.

Considerato una delle prospettive più intriganti del decennio in corso, Garnacho è nato e cresciuto tra i corridoi del centro sportivo dello United, da cui, tuttavia, sembrava che potesse distaccarsi, per via di una serie di fattori: da una parte vi è la mancata traduzione del suo talento in prestazioni costanti e realmente impattanti, dall’altra la sensazione che questa mancanza sia direttamente collegata ad un contesto poco favorevole, in cui la gran parte dei calciatori fatica a esprimere le proprie reali potenzialità.

Non è un caso che, nel corso degli ultimi mesi, siano fioccate le voci su un possibile addio del classe 2004 argentino. Di recente Sky Sports News avrebbe evidenziato anche il particolare interessamento del Chelsea di Enzo Maresca, il quale vorrebbe affiancare al fenomeno Cole Palmer un altro giovane dalle rosee prospettive.

Insomma, i londinesi si aggiungono alla lunga lista che vede protagoniste anche Napoli e Juventus. Vi sono tuttavia delle ulteriori novità, che riguardano la volontà di Ruben Amorim, il quale avrebbe intenzione di puntare sull’esterno argentino, come manifestato dal suo impiego da titolare nelle ultime due sfide di campionato.