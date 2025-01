Dalla Roma al Milan, la sblocca Guardiola: così cambia tutto

Nel corso delle ultime ore sono giunte delle novità piuttosto scioccanti, in grado di smuovere con decisione il calciomercato italiano

La sessione invernale è senza dubbio alcuno uno dei momenti più delicati della stagione, vista la particolare forbice che intercorre tra la domanda e l’offerta di nuovi innesti.

Difatti sono poche le squadre disposte a perdere una pedina preziosa del proprio scacchiere a stagione in corso, mentre numerose ed esigenti sono tutte quelle formazioni a cui occorrono dei rinforzi per migliorare o svoltare il destino della propria stagione.

In tal senso appare piuttosto emblematica l’attuale situazione della Serie A, dove una serie di progetti fallimentari stanno cercando redenzione dalla sessione invernale del calciomercato.

Spiccano in tal senso la Roma di Claudio Ranieri e il Milan di Francisco Conceicao, le cui dirigenze si stanno impegnando a fornire ai rispettivi tecnici degli innesti di pregio, in grado di invertire il trend della prima parte del campionato. Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni in merito ad un’operazione in grado di influenzare direttamente e indirettamente entrambe le sessioni delle due italiane.

Il Milan su Gundogan: tramonta l’opzione Cristante?

Che Conceicao e Ranieri abbiano ridato speranza alle tifoserie di Milan e Roma appare piuttosto evidente, tuttavia vi è comunque da fare i conti con una classifica che ancora non sorride a nessuna delle due e che dovrà essere inevitabilmente modificata nella seconda parte della stagione.

Per farlo i due tecnici avranno certamente necessità di colmare quelle lacune emerse nelle prime ventuno giornate del campionato e, proprio in quest’ottica, sono trapelate alcune indiscrezioni a dir poco sorprendenti su un obiettivo dei vertici rossoneri.

Secondo quanto riportato da Fabio Bergomi sul proprio account X(Twitter) pare infatti che il Milan di Ibrahimovic si stia muovendo nella direzione di İlkay Gündoğan, noto veterano del calcio europeo attualmente ancora in forze al Manchester City. Il suo contratto scadrà a giugno del 2025, il che potrebbe spingere i citizen a tentare di liberarsene già nella sessione in corso, così da ottenere quel minimo pagamento che gli sarebbe precluso a contratto scaduto.

Un movimento di mercato che potrebbe ripercuotersi sull’economia giallorossa di Florent Ghisolfi, dato che, nel caso in cui i diavoli rossoneri dovessero realmente ottenere il cartellino di Gundogan, ecco che la rinomata stima dei dirigenti rossoneri nei confronti di Bryan Cristante difficilmente potrebbe tradursi in un trasferimento.