Game over Milan-Juventus: chiudono subito lo scambio

Dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni in merito ad una trattativa che coinvolge direttamente Milan e Juventus. Lo scenario

Sessione invernale di calciomercato che si sta rivelando assolutamente al cardiopalma per Juventus e Milan. In attesa di notizie dalla Francia, dove il Psg è chiamato a liberare uno slot in uscita per un prestito, i bianconeri continuano l’affannosa ricerca per rinforzi importanti in difesa. Il tutto senza trascurare altre zone del campo, ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli.

Da Tomori ad Antonio Silva, passando per il possibile affondo per Hancko: le idee per la ‘Vecchia Signora’ di sicuro non mancano, anche se fino a questo momento la Juventus non ha accelerato a gennaio per nessuno degli obiettivi attenzionati. Il tutto dopo l’evolvere della situazione legata ad Araujo, che ha inevitabilmente rimescolato le carte in tavola, complicando i piani di Giuntoli. In un mosaico ancora tutto da costruire, inoltre, impossibile non prendere in considerazione poi il filo diretto che unisce la Juventus e il Milan. A prescindere dalla situazione Tomori, infatti, sia i bianconeri che i rossoneri hanno inserito nei rispettivi dossier quel Rashford che, però, stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna sarebbe sempre più vicino al Barcellona.

Calciomercato Milan e Juventus, ipotesi di scambio Rashford-Christensen

A riferirlo è elgoldigital, che svela come il Barcellona sia pronto a far saltare il banco con il Manchester United. Stando alla fonte sopra citata, infatti, i blaugrana sarebbero intenzionati a mettere sul piatto il cartellino di Christensen come contropartita immediata per sbloccare la fase di stallo e bruciare la concorrenza.

Ricordiamo che quello del difensore danese è stato un nome ruotato senza troppa convinzione anche in orbita Juve, che però ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni altrove. Inoltre, pur non ricoprendo mai un ruolo centrale nella trattativa Rashford, anche i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per l’attaccante inglese dei Red Devils. Dal canto suo, il Milan sembra aver sciolto le riserve per Walker, viste le difficoltà riscontrate per il jolly offensivo dello United. Tutto questo, insomma, ha spianato la strada al blitz del Barcellona, ‘disposto’ a privarsi di Christensen pur di rinforzare ulteriormente un reparto che può già contare su frecce clamorose. Staremo a vedere cosa succederà.