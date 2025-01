Montella o Allegri alla Roma? La risposta di Ranieri

Montella o Allegri alla Roma? A chi verrà affidato il dopo-Ranieri? Alla difficile questione ha dato risposta lo stesso tecnico giallorosso.

Anche la Roma è giunta nel mezzo del cammin della sua stagione. Una stagione complicata, iniziata in salita. Una salita che, chilometro dopo chilometro, è divenuta sempre più impervia.

Daniele De Rossi è stato il primo a pagarne le spese. Un prezzo carissimo considerato che è saltato dopo soltanto quattro giornate di campionato. La successiva scelta della società giallorossa è caduta quindi sul tecnico croato, ex Torino, Ivan Juric. Non una scelta felice. Osteggiata fin dal primo momento dai tifosi che ancora non avevano digerito l’allontanamento dell’ex Capitan Futuro, come una candela si è spenta al primo alito di vento. Due tecnici in quattro mesi, se non è record poco ci manca. La terza scelta non si poteva, per forza di cose, sbagliare. la dirigenza giallorossa è andata a pescare un allenatore che soltanto qualche settimana prima aveva annunciato l’addio alla panchina: Claudio Ranieri.

Montella o Allegri alla Roma. Parla Claudio Ranieri

Dopo due ravvicinate topiche, l’esonero di Daniele De Rossi e la successiva scelta di Ivan Juric, la Roma ha messo sul tavolo la scelta migliore.

Il ritorno del romano Claudio Ranieri alla Roma per tentare di realizzare quanto, fino a quel momento, appariva quasi come irrealizzabile ovvero dare una ‘normale’ fisionomia di squadra alla formazione giallorossa. Scelte precise, parole chiare e la Roma sta lentamente risalendo in classifica. Il cammino è ancora lungo ma la strada è quella giusta. Una strada imboccata da Claudio Ranieri. Un post sul profilo X de laroma24.it evidenzia le importanti, e mai banali, parole del tecnico giallorosso, immerse tra presente e futuro:

“Qui sono a casa ma a fine stagione smetto. Troveremo un allenatore che porti l’AS Roma nell’élite del calcio. Montella ed Allegri? Più vedo i nomi sui giornali e meno li prendo in considerazione…“. Chi guida oggi la Roma sta già pensando al futuro suo e della formazione giallorossa. Quando Claudio Ranieri lascerà la panchina per mettersi dietro una scrivania di Trigoria avrà molta voce in capitolo riguardo la scelta del nuovo tecnico. E chissà che non l’abbia già scelto il suo sostituto.