Vlahovic al posto di Abraham: Milan-Roma finisce malissimo

Vlahovic al centro della scena sposta il discorso Abraham per il Milan e complica anche i piani della Roma, che contano nel riscatto dell’inglese da parte dei rossoneri

Il mercato degli attaccanti in Italia è pronto a decollare e non si escludono dei colpi incredibili anche a giugno. L’ex Viola è sempre più lontano dai piani di Giuntoli e potrebbe innescare un effetto domino poco positivo per quanto riguarda la Roma dei Friedkin.

C’è una remota ipotesi che la vicenda Vlahovic possa influenzare anche la Roma. Ma cosa c’entra l’attaccante serbo con i giallorossi? Il problema non è un interessamento diretto da parte di Claudio Ranieri per l’attaccante serbo, ma quello che potrebbe succedere a catena qualora l’ex 9 della Fiorentina lasciasse i bianconeri. La Juventus, dopo aver preso in prestito Kolo Muani dal PSG è pronta a rivoluzionare il proprio attacco. Il bomber scuola Partizan non è un incedibile per Thiago Motta, che vorrebbe un giocatore più bravo nel gioco associativo e capace di far salire la squadra (Zirkzee style).

La cessione di Vlahovic diventa sempre più probabile a giugno, anche perchè per il momento servono tutti i giocatori possibili per far fronte ai tanti impegni di questi mesi. Con l’arrivo dell’estate di ragionamenti se ne possono fare invece diversi. Il Milan pensa di potersi inserire alla corsa a Dusan, anche perché tra le prima richieste di Conceiçao c’è proprio quella di un attaccante che possa fare reparto da solo.

Il Milan su Vlahovic complica i piani della Roma: niente più Abraham a giugno

Morata ha già una certa età e non gioca perfettamente da unico attaccante centrale, mentre Abraham non ha mai convinto fino in fondo, né con Fonseca né con il suo connazionale in panchina. La Roma sperava di poterlo inserire nella trattativa per Saelemaekers, ma a quanto pare Ranieri e Ghisolfi dovranno rivedere i piani, visto che se Ibrahimovic e Furlani decidessero di puntare su Vlahovic, verrebbe automaticamente meno l’ipotesi di un riscatto dell’ex Chelsea. Visto che La Vecchia Signora ha chiesto informazioni per Tomori, in questa finestra di gennaio, Il Diavolo ha risposto indagando la situazione dell’attaccante, come riportato su X da Sebastiano Sarno

A quel punto a giugno l’acquisto voluto da Mourinho farebbe ritorno nella Capitale per fine prestito, in attesa di trovare magari una nuova sistemazione in una squadra di Premier League. L’idea, visto anche l’alto ingaggio, è comunque quella di venderlo, anche se la stessa Roma è alla ricerca di una attaccante che possa fare da alternativa a Dovbyk. Di certo sarà un altro profilo.