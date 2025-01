Addio Cristante-Roma, la comunicazione riscrive il finale dell’operazione. C’è un grosso ostacolo per l’addio. Ecco di che cosa si tratta

Il nome di Bryan Cristante, nonostante sia fermo da un pezzo per infortunio, è molto chiacchierato in queste settimane dentro la Roma. Il centrocampista è al centro di intrecci di mercato.

Si è parlato dell’Inter, ad esempio, magari da inserire nell’affare Frattesi che dentro la Roma è vivo e che Ghisolfi spera di chiudere verso gli ultimi giorni di mercato. Ma non solo, c’è da dire che con molta più insistenza il profilo del giocatore è stato accostato alla Fiorentina. Da quelle parti hanno necessità di prendere un centrocampista dopo lo stop di Bove e quindi hanno pensato appunto a quello della Roma che non dovrebbe trovare chissà quale spazio nel momento in cui rientrerà in rosa. Ormai Ranieri ha scelto i suoi uomini, quello di fiducia, quelli che lo accompagneranno da qui al termine della sua ultima stagione da allenatore. Sì, non andrà avanti, come lo stesso ha confermato nell’ultima intervista rilasciata alla Rai.

Addio Cristante-Roma: il nodo è l’ingaggio

Un punto sulla possibilità di un addio di Cristante l’ha fatto Il Messaggero in edicola questa mattina: “Resta difficile, ma non impossibile, una cessione di Bryan Cristante in questa sessione di mercato. La Fiorentina ha effettuato un sondaggio ma secondo l’entourage del calciatore la trattativa è molto complicata a causa dell’ingaggio da 3 milioni. Il giocatore piace a Pradè ma la cifra è ritenuta troppo alta dai Viola”.

Insomma, il nodo è l’ingaggio altissimo del giocatore per le casse dei toscani e in questo modo è davvero difficile, oseremmo dire impossibile, che l’operazione possa andare a concludersi in questa sessione di mercato. Un finale riscritto, in poche parole, visto che ad un certo punto l’addio sembrava quasi cosa fatta. Non possiamo dire, comunque, che è chiusa del tutto.