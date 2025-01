Ancelotti alla Roma? Secondo importanti fonti spagnole il tecnico italiano ha già fatto capire di voler andare via. E i giallorossi sognano

Notizia bomba dalla Spagna che riguarda il futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, come sappiamo, è legato da un contratto fino al 30 giugno del 2026 con i Blancos ed è stato accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane.

Il rapporto tra i tifosi e Carlo, nonostante abbia davvero vinto tutto dal momento in cui è tornato in società, si è un po’ logorato nel corso degli ultimi mesi. La doppia pesante sconfitta contro il Barcellona, una in finale di Supercoppa, non è andata giù ai tifosi del Madrid che, nel momento in cui la squadra è tornata a giocare al Bernabeu, ha addirittura fischiato il tecnico. Magari c’è anche questo dietro la decisione che, secondo la radio spagnola OndaCero, il tecnico italiano avrebbe già preso.

Ancelotti alla Roma: la decisione del tecnico italiano

“Carlo Ancelotti ha deciso di non continuare al Real Madrid dalla prossima estate. L’italiano, che ha rinnovato il suo contratto nel dicembre 2023, quando c’erano più voci sull’interesse della Federcalcio brasiliana per lui, ha vissuto una seconda fase di molti successi nel club bianco ed è già diventato l’allenatore di maggior successo nella storia del Madrid. 2 Campionati, 2 Champions League, 1 Copa del Rey, Supercoppe Europee e Spagnole, Coppa del Mondo per Club”.

“È consapevole che continuare ogni stagione, pur avendo un contratto in vigore, non dipende solo da lui. Ma, anche se la stagione si concluderà con i titoli e il club insisterà per rispettare il suo contratto, vuole chiudere il suo tempo al Real Madrid quest’estate”. In poche parole, continuano dalla Spagna, Ancelotti ha capito che la sua seconda avventura sulla panchina più affascinante del Mondo non potrà andare oltre questa stagione. E il Real Madrid avrebbe già trovato il sostituto: Xabi Alonso è pronto a prenderne il testimone.