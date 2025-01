Calciomercato Roma, accordo chiuso: ha già preso l’aereo

Calciomercato Roma, accordo chiuso: stretta di mano arrivata dopo un lungo tira e molla. Sta per atterrare nella Capitale. Ecco il primo colpo di Ghisolfi

Il primo acquisto della Roma è in arrivo. Ormai è tutto fatto, stando alle informazioni che sono state riportate da Sky Sport. Ghisolfi immette, insomma, nella rosa di Claudio Ranieri, un tassello importante che oggettivamente mancava dalle parti di Trigoria da molto tempo.

Un lungo tira e molla per raggiungere la stretta di mano, visto che parliamo di un giocatore che è in scadenza di contratto e per il quale, giustamente, il club giallorosso non voleva spendere chissà quale cifra visto che si sarebbe liberato al massimo tra sei mesi a parametro zero. Ma è evidente che, puntato l’obiettivo, la Roma ha avuto fretta di chiudere.

Calciomercato Roma: tutto fatto con l’Ajax per Rensch

Accordo raggiunto – dopo quello con il calciatore che c’era da un pezzo – tra la Roma e l’Ajax per il cartellino di Devyne Rensch. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore.