Da Torino a Roma: ribaltone da 20 milioni firmato Friedkin

La Roma di Ranieri giocherà giovedì in Europa League, ma prima bisogna registrare dell novità di calciomercato.

Claudio Ranieri, come al solito, ha risposto presente. Da quando è arrivato il tecnico italiano, infatti, la Roma ha iniziato finalmente a correre. Anche se manca ancora il successo in trasferta, la squadra giallorossa ha risalito tante posizioni della classifica del campionato di Serie A.

I giallorossi, infatti, ora sono al nono con soli quattro punti di vantaggio dal Milan di Sergio Conceicao che, però, deve ancora recuperare la sfida contro il Bologna. Archiviato il campionato con la vittoria di venerdì scorso contro il Genoa, dunque, la Roma è attesa dalla sfida di Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Il team capitolino, di fatto, farà di tutto per vincere giovedì prossimo per staccare il pass per il prossimo turno della seconda competizione europea. Tuttavia, in attesa della sfida contro l’AZ Alkmaar, in casa della Roma di Claudio Ranieri bisogna registrare un ribaltone di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Rennes vuole 20 milioni per Kalimuendo: Beto è ora in pole position

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Florent Ghisolfi ha avuto dei contatti con il Rennes per il prestito di Kalimuendo. Il club francese, però, ha risposto picche al direttore sportivo giallorosso, visto l’attaccante sarebbe ceduto solo per un’offerta di 20 milioni.

Anche lo stesso Kalimuendo, tra l’altro, andrebbe via dal Rennes solo con la certezza della titolarità e non per fare da vice Dovbyk. Proprio per tutti questi motivi, almeno come raccolto dal quotidiano sportivo italiano, la Roma è ripiombata su Beto dell’Everton. Anche perché l’ex Udinese, nonostante l’arrivo di Moyes sulla panchina dei ‘Toffees’, continua a non giocare.

Ma il club giallorosso deve cedere prima Eldor Shomurodov, seguito soprattutto da Empoli e Cagliari. Un’altra variabile al possibile arrivo di Beto (seguito anche dal Torino) alla Roma è quella di una possibile offerta milionaria per il portoghese che, però, non sembra in programma.