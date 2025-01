Dalla Juve al Napoli, addio con lo sconto: paga Kvaratskhelia

Per Juve e Napoli, dopo le vittorie ottenute contro Milan e Atalanta, ci sono delle novità importanti di calciomercato.

L’ultimo di campionato, che terminerà questa sera con la sfida tra il Como e l’Udinese , ha visto dei risultati davvero importanti. Oltre al successo della Roma contro il Genoa, infatti, bisogna segnalare le vittorie di Juventus e Napoli.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha sconfitto all’Allianz Stadium il Milan di Sergio Conceicao. Mentre la squadra di Antonio Conte ha vinto il big match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato di 2-3.

Proprio con questo successo, di fatto, il Napoli ha allungato in classifica, anche se l’Inter deve ancora recuperare il match contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa delle prossime partite da giocare, sia per il team partenopeo che per la Juventus sono arrivate delle novità importanti in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli e Juve, sconto del Manchester United su Garnacho: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, il Manchester United avrebbe aperto all’ipotesi di cedere Alejandro Garnacho in questa sessione di calciomercato invernale. I ‘Red Devils’, inoltre, avrebbero anche diminuito le loro richieste, visto che ora chiedono 65 milioni di sterline e non più 70.

Questa è sicuramente un ottimo aggiornamento per il Napoli. Dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro, infatti, Garnacho è il primo obiettivo di Conte per sostituire il georgiano. Nei giorni scorsi anche la stessa Juve era accostato all’argentino che, però, sembra essere sempre più un nome caldo per la squadra partenopea.