Ghisolfi nei guai: nuovo blocco al calciomercato della Roma

Ghisolfi ha un grosso problema per questa finestra di mercato: la Roma potrebbe doversi confrontare con un blocco che compromette i piani di Ranieri

Il ds giallorosso deve fare i conti con i limiti di budget e anche un altro imprevisto. La finestra di gennaio non è mai semplice ma per la Roma si sta trasformando in un’Odissea. L’ultima novità rischia di rovinare tempistiche e programmi, sia dell’allenatore che della società.

La Roma ufficialmente al 20 gennaio ancora non ha chiuso nemmeno un acquisto. Terzino destro e portiere, ovvero Rensch e Gollini sono ad un passo dalla sottoscrizione del contratto, ma ancora nessuno è sbarcato a Trigoria. Ryan è partito destinazione Lens, Le Fée ha già fatto il suo esordio con il Sunderland, mentre non ci sono novità imminenti sui profili già promessi a Ranieri.

Per l’estremo difensore del Genoa si tratta davvero di ore e sarà ufficialmente il numero 12 giallorosso, alle spalle di Svilar. Per quanto riguarda invece l’esterno, qualcosa non sta andando come previsto e ora l’acquisto potrebbe essere ritardato di qualche giorno. A spiegare bene la situazione è la fonte olandese più autorevole, ovvero il telegraaf.nl, che ha specificato come da casa Ajax non sia ancora arrivato il via libera definitivo per far partire Devyne Rensch verso la Capitale.

Problemi per l’acquisto di Rensch: ora l’Ajax vuole trattenerlo fino al 30 gennaio

Le ultime indiscrezioni di naturale olandese parlano addirittura di un Ajax convinto a trattenere il giocatore fino al 30 gennaio. La motivazione non è legata ad un aspetto economico, visto che l’accordo tra i due club sarebbe già in calce da giorni, ma ad un mero discorso tecnico. I Lancieri hanno bisogno di assicurarsi al più presto il sostituto di Rensch, che è stato individuato in Georgios Vagiannidis del Panathinaikos, ma i greci chiedono circa 8 milioni di euro e l’ingaggio si aggirerebbe intorno a un milione. Per questo stanno provando a virare le proprie attenzioni su Youri Reeger del Twente, che ha una clausola da 5 milioni.

Inoltre l’obiettivo di Farioli, condiviso dalla società di Amsterdam, è quello di avere a disposizione il terzino destro per le ultime due partite di Europa League (Ajax-Galatasaray si disputerà proprio il 30 gennaio). Condizioni piuttosto rigide che potrebbero innervosire la Roma, che al momento non ha però un altro nome su cui virare last minute.