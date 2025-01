Roma, recupero UFFICIALE: le ultime da Trigoria

Roma, il recupero è ufficiale: ecco le ultime indicazioni che arrivano da Trigoria in vista del match di Europa League contro l’Az. Ranieri può sorridere

Non c’è più tempo di respirare. Da adesso in poi si gioca ogni tre giorni e Claudio Ranieri ha bisogno di tutti gli elementi a disposizione. Oggi la squadra si è allenata e farà così anche nei prossimi giorni prima dell’impegno di giovedì contro l’Az Alkmaar in Olanda, valido per la settimana giornata di Europa League.

Volti distesi a Trigoria, e anche un siparietto sociale tra Saelemaekers ed Angelino. Dopo la vittoria contro il Genoa di venerdì scorso il clima è di quelli migliori, dopo dei mesi difficili passati all’indomani dell’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric. Detto questo, dall’infermeria, sono arrivate delle notizie positive per Claudio Ranieri. Un recupero fondamentale, perché potrebbe fare respirare quelli che negli ultimi due mesi hanno giocato sempre con enorme regolarità.

Roma, recuperato Cristante: ha lavorato col gruppo

Cristante è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo stop per il problema alla caviglia. Il centrocampista è totalmente recuperato visto che ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto dei compagni. Eh sì, questa è una bella notizia per Claudio Ranieri, che ha detto chiaramente di fidarsi del giocatore e aveva anticipato anche che stava per rientrare. Al primo allenamento della nuova settimana ecco quindi che Cristante è tornato.

Ovviamente è difficile vederlo in campo dall’inizio nella gara di giovedì prossimo in terra olandese. Assai più semplice invece, visto il turnover che per forza di cose deve essere fatto, vederlo di nuovo in campo nella trasferta di Udine in programma domenica prossima.