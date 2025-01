Osimhen al posto di Vlahovic: hanno chiuso in un attimo

Per Napoli e Juve, in attesa del prossimo turno di campionato, ci sono delle novità che riguardano Osimhen e Vlahovic.

Nell’ultimo turno di campionato, oltre a quello della Roma contro il Genoa, i successi più importanti sono stati sicuramente quelli di Napoli e Juventus. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto per 2-3 l’Atalanta di Gian Piero Gasperino nel big match scudetto.

La ‘Vecchia Signora’, invece, ha battuto 2-0 all’Allianz Stadium il Milan di Sergio Conceicao. Proprio Napoli e Juve, tra l’altro, saranno le protagoniste del big del prossimo turno di campionato.

Sabato, infatti, la squadra agli ordini di Antonio Conte ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il team bianconero guidato da Thiago Motta. Tuttavia, in attesa di questa gara così importante, Napoli e Juve sono al centro di una notizia di calciomercato che riguarda Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, l’Arsenal preme su Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘teamtalk, infatti l’Arsenal è sulle tracce di Victor Osimhen. I ‘Gunners’ avrebbero avuto anche un contatto per cercare di prendere il nigeriano già in questa sessione invernale di calciomercato.

Perry Grovers, ex giocatore dell’Arsenal, ha detto a ‘talksport che l’Arsenal prendere Osimhen in un batter d’occhio. Questa notizia di calciomercato, oltre al Napoli, riguarda anche la Juventus. I ‘Gunners’, infatti, stanno seguendo anche Dusan Vlahovic, ma il nigeriano sembra essere ora in pole position per diventare il nuovo attaccante di Mikel Arteta.