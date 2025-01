Rashford è già un ricordo: il Milan cala il jolly in Premier League

La sessione invernale del calciomercato è pronta a entrare nella sua parte conclusiva, durante la quale vi saranno una serie di sorprese

Come ben noto è soprattutto nel corso degli ultimi giorni di mercato – a volte persino nelle ultime ore – che i club si muovo realmente per chiudere gli affari covati e sviluppati durante l’intera sessione, in particolare quando si tratta di colpi di una certa eco mediatica.

L’ultimo terzo di gennaio, difatti, sembrerebbe essere pronto a riservare una serie di luccicanti sorprese a tifosi e appassionati della massima lega italiana.

La prima parte della stagione ha messo in evidenza le potenzialità di un campionato sin troppo criticato e sottovalutato negli ultimi anni, al quale, in questo momento, le sorprese e i colpi di scena non sembrano mancare.

Basti pensare alle cocenti delusioni derivanti dalla Roma di Claudio Ranieri e dal Milan di Conceicao, le cui dirigenze sono attualmente impegnate nella chiusura di alcune operazioni invernali che possano garantire una serie di innesti ai rispettivi allenatori (entrambi giunti per invertire la rotta di un’annata disastrosa). In tal senso sono emerse delle novità di rilievo in merito alle intenzioni e i conseguenti tentativi dei vertici rossoneri.

Il Milan punta su Joao Felix dopo il naufragio della missione Rashford

La stagione 24/25 si potrebbe definire anche come “il campionato dei centravanti smarriti”… È infatti evidente come la gran parte di coloro che avrebbero dovuto dominare la classifica dei cannonieri sia attualmente impantanata in un momento calcisticamente poco prolifico.

In tal senso basti pensare a Dusan Vlahovic, ad Alvaro Morata (e di riflesso Tammy Abraham) o anche allo stesso Lautaro Martinez, sorprendentemente messo in ombra dal compagno di squadra Marcus Thuram. Non è un caso che il Milan, durante la prima parte di questa promettente sessione di mercato, abbia concentrato parte delle proprie energie nella ricerca di un degno sostituto di Abraham e potenzialmente anche di Alvaro Morata.

Se la missione Rashford sembrerebbe essere naufragata definitivamente, pare che i rossoneri abbiano puntanto il mirino su un’altro “giovane d’esperienza” (quel tipo di giocatore tra i 24 e i 27 anni che può godere dei vantaggi della gioventù, ma anche degli insegnamenti di anni giocati tra i professionisti).

Il profilo in questione risponde al nome di Joao Felix, la cui avventura al Chelsea non è di certo maturata nel migliore dei modi. Il talentoso classe ’99 portoghese è infatti rimasto impantanato tre le gerarchie di mister Maresca, ma le sue rinomate qualità palla al piede e un’intellingenza calcistica fuori dal comune, come riportato da ESPN, potrebbero valergli un intrigante prestito con i diavoli rossoneri.