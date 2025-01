Uno specialista del Triplete per Inzaghi: colpaccio Scudetto Inter

Uno specialista del Triplete per Inzaghi: l’Inter piazza in questo modo il colpaccio scudetto. La rivelazione clamorosa che arriva dall’Inghilterra

L’Inter sogna il colpo ad effetto. E sarebbe davvero clamoroso, perché parliamo di un giocatore che è in grado, nonostante non sembri spesso, di fare la differenza.

Non si arriva a certi livelli senza essere un giocatore all’altezza. Non si arriva a certi livelli senza possedere delle qualità importanti. L’elemento in questione fa parte di quelle categorie di giocatori che sono in grado di vincere. E sappiamo che sono quelli che cercano i vari allenatori. Ed è per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato che riuscire a chiudere l’affare è tutt’altro che semplice. Anzi, è abbastanza complicato. Di certo c’è una cosa: l’incertezza che regna in questo momento nel Manchester City – o almeno è questo che dice il Sun – apre le porte a degli scenari abbastanza interessanti.

Clamoroso dall’Inghilterra: l’Inter è su Grealish

Fatta questa premessa, al di là della Manica la bomba l’hanno lanciata bella grossa: l’Inter, insieme al Borussia Dortmund in questo caso, sono le ultime due squadre che si sarebbe inserite nella possibile corsa a Grealish del Manchester City. L’esterno offensivo, si legge, potrebbe decidere di cambiare aria la prossima estate per cercare di dare una svolta definitiva alla sua carriera che, soprattutto negli ultimi mesi, non sta andando come lui vorrebbe.

Se Inter e Borussia sono le ultime due squadre che si sono unite nella corsa al giocatore, c’è da sottolineare che anche Manchester United, Tottenham e Newcastle hanno messo sotto osservazione la questione. Grealish, classe 1995, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027. Non è così vicino, ma nemmeno così lontano nel tempo. Ovvio che le valutazioni verranno fatte alla fine di questa stagione, quando i Citizens potrebbero subire una profonda rivoluzione per tornare a vincere. E Grelish potrebbe essere uno degli indiziati all’addio.