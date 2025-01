Al posto di Zirkzee arriva lui: via libera Milan

Al posto di Zirkzee arriva lui: via libera per il Milan alla ricerca di un attaccante. I rossoneri sono anche sull’olandese visto che lo United è pronto allo sgarbo

Alla ricerca di un attaccante in questo mese di gennaio, il Milan sta sondando diverse piste in giro per l’Europa. Quella ultima, di ieri sera, porta a Zirkzee: un’operazione da fare in prestito e ci sarebbero le possibilità che i Red Devils possano aprire all’opzione.

Anche perché, secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra e precisamente da thesportzine.com, Amorim è sempre alla ricerca di un elemento diverso dall’ex Bologna per la sua prima linea. Detto questo, come sappiamo, i rossoneri hanno anche sondato il Chelsea per Joao Felix, ed è proprio quest’ultimo che, si legge sul sito citato prima, sarebbe entrato nel mirino di una squadra che non riesce da parecchi anni a vincere qualcosa.

Al posto di Zirkzee arriva Joao Felix: via libera Milan

Se davvero lo United riuscisse a prendere il portoghese, per Zirkzee lo spazio sarebbe ridotto al minimo. Già sta giocando poco, chiuso da Hojlund che gli ha preso il posto, perché un vero centravanti, con un altro elemento con caratteristiche simili, che può giocare comunque come falso nove ma anche esterno, allora l’olandese praticamente avrebbe lo spazio azzerato e potrebbe anch’esso spingere per trovare una sistemazione nelle prossime ore.

E l’Italia, ovviamente, visto che conosce il campionato e sa benissimo quello che potrebbe dare, è sempre la soluzione migliore. Un ritorno “a casa” per uno che l’anno scorso ha dettato legge lì davanti con la maglia degli emiliani contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di una qualificazione Champions League davvero storica. Insomma, un effetto domino che si potrebbe scatenare nello spazio di pochissime ore.