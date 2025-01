Calciomercato Roma, una firma sblocca l’altra: addio Inter

Calciomercato Roma. Mancano dieci giorni alla fine della sessione invernale di mercato e la società giallorossa ha ancora qualche colpo in canna.

L’Europa League attende la Roma. Anche il mercato di gennaio attende la società giallorossa. Florent Ghisolfi ha sul suo tavolo ancora qualche nome da spendere. Sia sotto la voce ‘uscite’ sia per quanto riguarda i possibili volti nuovi che potrebbero giungere a Trigoria.

L’ultima decade del mercato invernale potrebbe vedere la società giallorossa tra le protagoniste assolute. E le vicende di mercato danno vita, quasi spontaneamente, a rapporti particolarmente stretti con precise società con le quali si intrecciano interessi diversi che potrebbero poi portare a sbocchi soddisfacenti per entrambe le parti. In questo momento appare chiaro come la tratta Roma–Milano, sia particolarmente frequentata dalla parte giallorossa come da quella nerazzurra. E se la vicenda che ruota attorno al nome di Davide Frattesi sembra essere quella più calda, è facile immaginare come non sia l’unica discussa da Ghisolfi con Ausilio e Marotta.

Calciomercato Roma. Si chiude l’affare

Apparentemente l’indiscrezione resa nota su X dall’insider di mercato, Matteo Moretto, che recita: “Anche l’Ajax ha chiesto informazioni su Tajon Buchanan“, riguarda esclusivamente l’Inter, ma non è esattamente così.

Tajon Trevor Buchanan, classe 1999, centrocampista dell’Inter, sembra ormai fuori dai piani tecnici di Simone Inzaghi. E’ pertanto alla ricerca di una sistemazione e su di lui si erano posati gli occhi, e le attenzioni, anche della Roma. E come detto i colloqui tra la Roma e la società nerazzurra stanno diventando sempre fitti. Perché se, in ottica Roma, in principio era Buchanan ecco poi aggiungersi anche l’ipotesi Frattesi. All’interesse della società capitolina per due giocatori nerazzurri, ecco la puntuale risposta di Ausilio e Marotta che puntano a portare alla Pinetina il giallorosso Zalewski in caso di addio del nazionale canadese. Interessi diversi per giocatori con caratteristiche diverse e valutazioni diverse. Non sarà facile trovare la quadra a questo fitto intreccio di mercato.

C’è però tempo fino al 3 febbraio. Roma ed Inter ci provano.