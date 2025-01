Gran ritorno e Roma bloccata: ribaltone immediato in Serie A

Ribaltone immediato in Serie A con gran ritorno: la Roma viene bloccata due volte. Le ultime di calciomercato.

La Roma è attivamente impegnata nel calciomercato invernale per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Tra le operazioni più recenti, spicca l’acquisto del difensore olandese Devyne Rensch dall’Ajax. Il classe 2003, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di centrale, arriverà in giallorosso per una cifra complessiva di circa 6 milioni di euro, bonus inclusi ed è stato già ‘promosso’ da Ranieri nella conferenza stampa prima dell’Az-Alkmaar.

Parallelamente, la Roma ha definito l’uscita del portiere Mathew Ryan, trasferitosi al Lens per 800.000 euro. Per sostituirlo, è stato praticamente ingaggiato Pierluigi Gollini, il cui arrivo nella Capitale è previsto nelle prossime ore, con visite mediche programmate.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, si era registrato negli scorsi giorni un interesse per André Silva, attaccante portoghese attualmente in forza al RB Lipsia. Dopo un’esperienza non brillante al Milan, Silva ha ritrovato continuità in Germania, soprattutto con l’Eintracht Francoforte, dove ha realizzato 45 gol in 71 presenze.

André Silva-Venezia, doppio intreccio con la Roma: coinvolto anche Shomurodov

Tuttavia, al Lipsia sta trovando meno spazio, con appena 305 minuti giocati in questa stagione. Il club tedesco valuta il suo cartellino circa 7 milioni di euro, ma sarebbe disposto a cederlo anche in prestito. Oltre alla Roma, si erano segnalati anche club di Premier League come West Ham ed Everton, che avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti.

Le ultime informazioni di queste ore, però, lasciano intendere come André Silva possa essere protagonista di un vero e proprio ribaltone coinvolgente la Roma e in grado di avere potenziali ingerenze anche sulle scelte in uscita dei giallorossi. Come noto, a Trigoria si sta, infatti, lavorando per trovare una soluzione per Eldor Shomurodov, accostato a Cagliari, Empoli e Venezia.

Proprio sugli interessi dei lagunari, Gianluca Di Marzio specifica che, oltre ai contatti già avviati per Andrea Belotti ed Eldor Shomurodov, nelle ultime ore è emersa un’opzione a sorpresa: quella relativa proprio all’interesse per André Silva.

La questione resta strettamente legata alla situazione di Joel Pohjanpalo, capitano del Venezia, che ha accettato un’offerta dal Palermo, basata su un contratto di quattro anni e mezzo con condizioni economiche che il club lagunare non è in grado di eguagliare. Attualmente, le due società stanno negoziando per finalizzare il trasferimento. Ciò che maggiormente interessa la Roma, però, è non solo il possibile depennamento di un nome dalla lista dei vice-Dovbyk, ma anche la consequenziale uscita di scena del Venezia nel corpo delle squadre interessate a Shomurodov.