Dal Milan alla Roma: ritorno choc in attacco

Un nome choc per l’attacco della Roma, che coinvolge anche un club come il Milan e che potrebbe fare proprio al caso di Ranieri in questo periodo

In un mercato complicato come quello del mese di gennaio, trovare nomi utili per rinforzare la rosa non è impresa facile e per questo bisogna saper scandagliare tutti i campionati. Sembra proprio che ci sia un profilo, conosciuto a Milano, che potrebbe arrivare in prestito a Trigoria.

La Roma è in ritardo sul mercato. Inutile negare l’evidenza, soprattutto dopo quello che si era detto a seguito della sconfitta con il Como. I giallorossi devono trovare una soluzione per diversi ruoli, a cominciare dall’attacco, passando per la corsia di destra e chiudendo con un centrocampista, dopo la partenza di Le Fée. Sulla carta servirebbe anche un difensore centrale ma per quello si attende l’eventuale uscita di Hermoso (anche se numericamente servirebbe a prescindere).

Ranieri sta cercando di capire assieme a Ghisolfi come organizzare questa finestra invernale di rafforzamento, tra l’ipotesi Frattesi, il nome di Rensch per la fascia e quello di Beto per l’attacco. In realtà non sono solo questi i nomi seguiti a gennaio. Uno di quelli ad esempio che è stato fatto per il centrocampo è quello di Rocco Reitz, talento di 22 anni del Borussia Monchengladbach, che piace molto a Trigoria ma che è già finito nel mirino delle più importanti squadre tedesche. A quanto sembra, in Bundesliga c’è anche un bomber che è stato offerto alla Roma, un nome che torna d’attualità per la Serie A, dopo aver vestito la maglia del Milan, ormai qualche anno fa.

André Silva proposto alla Roma: l’ex Milan può essere un nome caldo per l’attacco

André Silva giunse a Milanello con la nomea del campione, il vero crack del calcio portoghese dopo Cristiano Ronaldo. Forse erano eccessive le fanfare che accompagnarono il classe ”95 del Porto. Con i rossoneri in totale mise insieme 41 presenze e 10 gol, non giustificando l’investimento di circa 38 milioni, nel 2017. A 22 anni sembrava dover dare sfracelli e invece dopo un prestito al Siviglia fu venduto all’Eintracht Francoforte. In Germania Silva si è rifatto una carriera di tutto rispetto, visto che con i rossoneri teutonici ha messo a segno 45 gol in 71 presenze.

Molto meno bene è andato con il Lipsia, dove è sbarcato nel 2021. Due stagioni, una da 17 centri e l’altra solo da 9. Lo scorso anno è stato girato in prestito alla Real Sociedad, dove ha giocato 23 volte con due soli gol. Quest’anno non sta trovando spazio con il club della Red Bull, avendo messo insieme appena 305′, 1 gol e 3 assist. Davvero troppo poco per il 29enne che è stato offerto in Premier League al West Ham e all’Everton (come sostituto di Beto). Tra i club contattati per André Silva c’è anche la Roma, che potrebbe farci un pensierino, considerando anche il contratto in scadenza nel 2026. Il valore del cartellino è di 7 milioni di euro ma può arrivare anche in prestito a gennaio. Una soluzione low cost che potrebbe fare al caso di Claudio Ranieri.