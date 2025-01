Nuovo affare in Serie A e rimbalzo Ranieri: Milan-Roma è già finita

Possibilità di nuovo affare in Serie A che vede coinvolte anche la Roma di Ranieri e il Milan di Sergio Conceiçao: rossoneri e giallorossi non hanno l’accordo

Claudio Ranieri ha espresso la sua volontà di non cedere il calciatore e tantomeno lo si vuole mandare a Milano. C’è almeno un altro club italiano interessato ma difficilmente si riuscirà a trovare l’incastro giusto entro la fine del mercato di gennaio. Forse se ne riparla in estate.

La Roma di Ranieri non ha ufficialmente ancora chiuso nuovi acquisti e siamo già arrivati al 22 di gennaio. In realtà i primi due nuove innesti sono arrivati (o stanno per arrivare) nella Capitale per firmare il proprio contratto. Stiamo parlando di Gollini e Rensch, che andranno ad occupare il ruolo di secondo portiere e terzino destro. L’olandese è stato scelto per la sua duttilità, anche se in carriera ha sempre fatto l’esterno basso di una difesa a 4. Al mister di San Saba servono poi un attaccane di scorta e forse un centrocampista, considerando la partenza di Le Fée e le condizioni di Cristante.

Arrivare a Frattesi, grande obiettivo del momento, non sarà per niente facile, soprattutto considerando le difficoltà di bilancio a cui i Friedkin devono stare attenti. La richiesta altissima di Marotta non può essere esaudita e per questo si sta provando ad intavolare una formula che possa prevedere un pagamento dilazionato, magari prestito con obbligo. Anche volendo, però, c’è bisogno di far uscire qualcun altro, come ad esempio Pellegrini o lo stesso Cristante. Chi invece sembra avere delle richieste di mercato imminenti è Matias Soulé, cercato in queste ore anche dal Milan.

Soulé chiesto dal Milan, ma in corsa c’è anche il Parma: la Roma non vuole cederlo ora

I rossoneri hanno chiesto informazioni alla Roma e sarebbero interessati ad acquistare Soulé. Per il momento il ragazzo non ha intenzione di lasciare la Capitale e vuole potersi giocare le proprie carte con Ranieri, nella speranza di trovare maggiore spazio. Non solo il Milan ha manifestato interesse per il giovane argentino, visto che in lista sembra esserci anche il Parma. I ducali stanno trattando la cessione di Man alla Fiorentina e avrebbero poi bisogno di un altro esterno per coprire l’assenza.

Soulé sarebbe un nome adatto alle caratteristiche degli emiliani ma c’è da far quadrare i conti, visto che la Roma non chiede meno dei 26 milioni di euro sborsati in estate. La sensazione è che alla fine l’ex juventino possa restare a Trigoria, almeno fino a giugno, provando a salire un minimo nelle gerarchie di Ranieri e a conquistarsi un ruolo maggiormente da protagonista. Vedremo se poi da qui all’estate cambieranno le carte in tavola.